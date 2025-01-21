×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bülent Korkmaz teknik direktörlüğe geri döndü! 1. Lig ekibiyle anlaştı...

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Korkmaz#Esenler Erokspor#1. Lig
Bülent Korkmaz teknik direktörlüğe geri döndü 1. Lig ekibiyle anlaştı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 00:26

Bir süredir herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör Bülent Korkmaz, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'la anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ın getirildiği açıklandı.

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Sivasspor maçında ilginç an: Uğurcan Çakır penaltı kullanmaya gitti, futbolcular tepki gösterdiTrabzonspor - Sivasspor maçında ilginç an: Uğurcan Çakır penaltı kullanmaya gitti, futbolcular tepki gösterdi!Haberi Görüntüle

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağlamıştır. Yeni hocamız Bülent Korkmaz'a ve ekibine, 'Hoş geldin' der, nice başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul temsilcisinde sezona başlanan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 19. haftanın ardından yollar ayrıldı. Esenler Erokspor, 20 haftası geride kalan ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor.

Son olarak 2022-2023 sezonunda Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Haziran 2023'ten bu yana görev almıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Korkmaz#Esenler Erokspor#1. Lig

BAKMADAN GEÇME!