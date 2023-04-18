Bülent Korkmaz, Süper Lig yarışını değerlendirdi: Hiçbir zaman olmadı

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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 10 kişi kalarak ikinci yarıyı gol yemeden kapattıklarını vurgulayan Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Zor bir deplasmandı. Gol yemeden 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarı gol demeden 2-0’la tamamladık. Çünkü Boluspor bu maçta kazanıp play-off’u zorlamak istiyordu. Bunun da bilincindeydik. Dolayısıyla yani oyundan ziyade skoru almak çok önemliydi. Skoru aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Takım halinde oynamaya çalışıyoruz. Takım halinde hareket etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki maça hazırlanmak zorundayız. Vallahi söylenecek bir şey yok yani” ifadelerini kullandı.

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Zirve yarışının zorlu geçtiğine değinen Korkmaz, “İlk defa bir 1. Lig takımıyla çalışıyorum ama hep takip ediyordum. İlk defa böyle bir zirve yarışı var. Yani 6-7 takım var. Hiçbir zaman olmadı bu. Samsunspor zaten garantiledi çıkmayı. Ama o 5-6 takım çok zorluyor. Dolayısıyla yani zor zor geçiyor. Çok iyi mücadele ediyoruz. O mücadelenin sonucu. Sonuçları alıyoruz. Bundan sonraki maç bizim için daha da önemli” diye konuştu.

“BASKI SORUN DEĞİL, BUNUNLA BESLENİYORUM”

Kendisine yapılan baskılarını değerlendiren Bülent Korkmaz, “Ben 20 sene üst seviye top oynadım. Galatasaray'da oynadım. Milli takımda oynadım. Avrupa kupalarında oynadım. Ben dışarıdan olan baskıya alışık bir insanım. Yani benim için sorun yok. Ben her türlü baskıya ekibimle beraber alışık olduğumuz için biz kendi doğrularımızı yapmaya çalışıyoruz ekiple beraber ama önemli olan bu ikinci yarıdaki yaptığımız transferler de gerçi son 2-3 maçtır var. 1-2 oyuncudan tam faydalanamıyoruz. Onlar da çok bize faydası oldu. Rekabet ortamı oluştu. Bu rekabet ortamı oluştuğu zaman da oyuncular daha iyi oynamaya başladı. Dediğim gibi, benim için baskı, dışarıdan baskı, içeride baskı benim için sorun değil. Çünkü ben hayatımı bununla yaşadım. Bununla besleniyorum. Açık ve net söylemek lazım” dedi.

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BİLAZER: "20 TANE ŞUT ATMIŞIZ. SADECE KALEYİ BULAMADIK.”

Rakip kaleye 20 şut attıklarını ancak kaleyi bulamadıklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, “Bugün tabii bizim için çok önemli bir maçtı. İki maç, mağlubiyetten sonra maçın zorlukları da çok fazlaydı. Ama ona rağmen bugün istediğimiz oyunu aslında oynadık. Oyuncularım bugün maçı kazanmak için gereken her şeyi yaptı. Skoru da dengeleyemedik. 20 tane şut atmışız. Sadece kaleyi bulamadık. Maçın başında ve ikinci yediğimiz gol son haftanın tekrarı oldu bizim için. Kendi ayağımızdaki bir top yine rakibe vererek basit bir top kaybıyla yediğimiz bir ikinci gol. İkinci yarı formasyon değişikliğine gittik. Rakip on kişi kaldı. Pozisyonlar bulmamıza rağmen bugün özellikle finalde çok beceriksiz kaldık. Ve yine istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. 3 haftada önemli avantajı kaybettik. Bu konuda üzgünüz” dedi.

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“BUNUNLA İLGİLİ BİZ YÖNETİMLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Maç sonunda ‘istifa’ seslerini yükselten taraftarları da değerlendiren Muzaffer Bilazer, “Şimdi taraftar bu kulübün sembolü, simgesi. Onlara saygı duyuyoruz. Ama bu kulüp bir adım attı bu sene. Bu yönetim bundan sonra da atacağı doğru adımlarla bu kulüp ben daha önce de söyledim. Burada doğru işler yapılıyor ve yakın zamanda içerisinde kulüp tekrar tarihinde olduğu gibi arzuladığı yere gelecektir. Bununla ilgili biz tabii yönetimle görüşeceğiz. Bu kulüp için neyse sağlıklısı, doğrusu neyse ona göre biz hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.