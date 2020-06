Bülent Korkmaz: "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik"

Korkmaz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, pandemi sürecinde takım olarak belirlenen program doğrultusunda iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.



Bunun sonucunu artık sahada alma zamanının geldiğini dile getiren Korkmaz, şunları aktardı:



"Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hazırlıklara uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldık. O bir ay içerisinde oyunculara tabii ki antrenman programı verdik. Oyuncularımız da kendilerine verilen o antrenman programlarını uygulamaya çalıştılar. Dünyayı kaplayan bir virüs ve herkeste de bir panik havası vardı. Ama şimdi o panik ortamı geçti. Şimdi daha sakin ve daha güvenilir bir ortamda tesislerimizde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor, ellerinden geleni yapmanın ve o psikolojiyi üzerlerinden atmanın gayretindeler. Asıl en önemlisi de bu zaten. Takımımızın fiziksel durumunu hiç hazırlık maçı oynamadığımız için biz de merak ediyoruz. Antrenmanlar iyi ve yüksek tempoda geçiyor olmasına rağmen takımın son durumu hakkında net bir fikir sahibi değiliz. Önemli olan bunun sahaya yansıması."



- "Takımın geneli antrenman görüntüsü olarak iyi durumda"



Korkmaz, Farouk Miya'nın uzun bir aradan sonra salı gününden itibaren takımla tekrar antrenmanlara başladığını anımsatarak, "Rogerio Thuram'ın sıkıntıları vardı. O da sıkıntılarını atlattı ve salı gününden beri takımla birlikte çalışıyor. Tabiki bu iki oyuncumuzun da tam anlamıyla hazır olduğunu söyleyemem. Özellikle Miya üzerinde durursam onun tam anlamıyla hazır olması durumunda hem hücum hem de takım oyunu anlamında takımımıza çok büyük katkısının olacağını geldiğim günden beri söylüyordum. Takımın geneli antrenman görüntüsü olarak iyi durumda. Bundan da son derece mutluyum ve umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Sezona pazar günü deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği mücadelesi ile yeniden geri dönüş yapacaklarına belirten Korkmaz, "Gençlerbirliği çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Burada en önemli şey iyi hazırlanmaktır. Kim iyi hazırlanırsa o maçın kazananı olacak." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, lige verilen aranın kendi oyun düzenlerini ve sistemlerini benimsetme adına faydalı olduğuna dikkati çekti.



- "Fenerbahçe maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun oynadık"



Göztepe maçına iki antrenman yaparak çıktıklarını hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:



"Eski sistemi ve oyun düzenini oynatmaya çalıştık. Özellikle Kayserispor maçından sonra kafamızdaki, düşündüğümüz kendi sistemimizi Y. Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında oynattık. Y. Malatyaspor maçının belirli bölümlerinde deplasmanda olmamıza rağmen iyiydik. Fenerbahçe maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun oynadık. Takımdaki olumlu düzelmeyi antrenmanlarda görebiliyorduk. Kovid-19 pandemisi nedeniyle lige ara verilince ister istemez her şeye yeniden başlamak zorunda kaldık. Bu süreç başlangıç olarak uzun bir dönmdi. Şu an takım birçok şeyi yapmaya çalışıyor. Eksik yönlerimiz var, yok değil. Çünkü futbolda oyun aktığı zaman ne kadar düzenli olursanız olun bazen eksik yönleriniz de oluyor. Ama oyun içerisinde inşallah bunu gidereceğiz."



- "Oyuncularımın performanslarından memnunum"



Korkmaz, oyuncuların çalışmalarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Oyuncularımın performanslarından memnunum. Ben her zaman duygularıyla hareket eden bir insanım. Çünkü duygu bizim işimizde en önemli şey. Benim için de geçerli olan bir durum. İnsan yenildiği zaman üzülecek, kazandığı zaman sevinecek. Ama nihayetinde sonuçlar ne olursa olsun her şeyi pozitif olarak düşünmek zorunda. Bunun yanında işin içine duyguyu da katmamız lazım. Duyguyla hareket etmemiz lazım. Saygısızlık olmadığı sürece bazen saha içerisinde kızmamız bazen de isyan etmemiz lazım. Bazen antrenmanlarda bağırmanız, isyan etmeniz lazım. Bunlar takımda oluşuyor ve bu da beni memnun ediyor. Antrenmanlarda oyuncularımın durumlarının ve tempolarının iyi durumda olduğunu görüyorum ve gözlemliyorum. Açıkçası bu da beni memnun ediyor."

