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Bülent Korkmaz: 'Hak ettiğimiz bir galibiyetti'

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#Rizespor#Bülent Korkmaz#Manisa
Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 21:22

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti” dedi.

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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, “Bu saha ve havada iyi mücadele ettiler. 72 saat geçmeden ikinci maçta çok diriydiler. Eyüpspor maçında ve bu maçta oynayan oyuncularım iyi mücadele etti. Oyun, fizik güç ve mücadele olarak iyiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Kalemize atılan şut bile değil ama gol oldu, söylenecek bir şey yok” dedi.

“Abdullah sezonu kapatabilir”

Karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Emre’ye bırakan kaleci Abdullah Yiğiter’in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Kalecimiz Abdullah Yiğiter için sıkıntılı bir durum var. Sezonu kapatabilir. Ayağında kırık var Abdullah'ın. İnşallah kısa sürede eski sağlığına döner. Çok iyi çalışıyor ve oynuyordu. Çok üzgünüz. Tarık ve Zafer sakat ve durumları belli değil. Doktorlardan alacağımız rapora göre genç kalecimiz Emre Ezen hafta sonu oynayabilir” ifadelerini kullandı.

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#Rizespor#Bülent Korkmaz#Manisa

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