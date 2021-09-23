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Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Süper Lig
Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynayıp, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." dedi.

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Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Çok yoğun ve yüksek bir tempoda oynadıkları Galatasaray maçını geride bıraktıklarını anımsatan Korkmaz, "Hem orada takım halinde iyi oynamıştık hem de çok yüksek tempoda oynamıştık. Ona rağmen Kasımpaşa maçında da iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Topun hakimi olduk. Hemen hemen antrenmanda yaptığımız hücum opsiyonlarını yapmaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

İkinci yarıda bir iki pozisyon verdiklerini belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Onları vermememiz lazımdı ama bunun üzerinde de çalışacağız. Oyuncularım çok özveriliydi, çok istekliydi, çok arzuluydu. Ondan dolayı onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Artık bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Çünkü nihayetinde yarın farklı bir gün olacak. Dolayısıyla bu galibiyet hayırlı olsun."

- "Yetenekli bir oyuncu kadromuz var"

Takımın performansına ilişkin soruya ise Korkmaz, özellikle Galatasaray maçını analiz ettiklerinde neredeyse kusursuz bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Kasımpaşa maçı için ise henüz net bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

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"Çok farkı bir sisteme geçtik. Sezon başında farklı bir sistem vardı, şu an farklı bir sisteme geçtik. Dolayısıyla bunu algılayabilmesi, buna çabuk adapte olması oyuncuların ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Yetenekli bir oyuncu kadromuz var. Onu görebiliyorum, onu hissedebiliyorum, sahada da görebiliyorum. Zamanla daha iyi olacağını, daha da gelişeceğimizi düşünüyorum. Çünkü nihayetinde eksikler çıkıyor, o eksikleri tamamlamamız lazım."

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#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Süper Lig