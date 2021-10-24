Bülent Korkmaz: "Fenerbahçe'nin kesin kazanması lazımdı..."

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Fenerbahçe'nin kesin kazanması gereken bir maç olduğunu ve bu istekle sahaya çıktıklarını belirten Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum, buradan galibiyetle dönmek önemliydi. İlk yarıdaki oyunu kabul etmiyorum, hiç memnun değilim. Bu bizim oyunumuz değildi, böyle bir oyun beklemiyordum. Fenerbahçe'nin kesin kazanması lazımdı, çok yükleneceğini biliyorduk. Golün son dakikada gelmesi bizim için daha önemliydi, galibiyetle ayrıldık, oyuncularıma tebrikler." diye konuştu.