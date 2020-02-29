Bülent Korkmaz: "Elimizden gelenin en iyisini yapıp..."

Sonuç alamamanın hem kendisini hem de oyuncularını üzdüğünü ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle rakibin bize göre üçüncü bölgesinde, yetenekli oyuncularca risk alınmadan sonuç almanız veya pozisyon yaratmanız çok zor. Alışılmış bazı düzenler var. Onun değişmesi çok çabuk olmuyor. Geldiğimden beri en yoğun çalıştığımız yer ön bölge. Ön bölgede, rakip alandaki ceza sahası ve çevresinde risk alarak oyun oynamamız lazım. Yetenekli oyuncular ön bölgelerde risk alarak hareket etmeliler ve sonucu çıkarmalılar. İnşallah bunu yapacağız. Halledeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi çözmeye çalışacağız."

Korkmaz, açıklamanın ardından Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlere de acil şifalar diledi.



- Fuat Çapa: "Oyuncularımdan memnunum"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, ülke olarak çok kötü bir hafta geçirildiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine sabır diledi.

Ligde son 10 haftaya girildiğini hatırlatan Çapa, şunları ifade etti:

"Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar belki de son yıllarda bu kadar yakın değildi. O açıdan ligin belki bu kadar heyecanlı olduğu süreç çok az yaşanmıştır. İki şekilde oyun planlamıştık. Birincisi, pozisyonlara çabuk bir şekilde çıkarak pozisyon üretmekti. İkincisi, duran toplardı. Birincisine ulaştık. Gol yemedik. Çünkü ligin en çok gol yiyen takımlarından biriyiz. İstediğimiz geçişleri yapamadık. Bugün oyuncularımızın sahada birlikte hareket etmelerinden dolayı memnunum. Bundan sonraki maçlarda bu şekilde devam edip saha içerisinde gelişimimizi devam ettirecek olursak ümit ediyorum ki ligin sonu bizim için güzel olacak."





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