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GeriFutbol Bülent Korkmaz: 'Bu takım ligden düştü' denmişti
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DHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 00:04,Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: 'Bu takım ligden düştü' denmişti

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Bülent Korkmaz: 'Bu takım ligden düştü' denmişti
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Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Hem geçen hafta hem de bu hafta müthiş bir geri dönüş olduğunu belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Bunun karşılığı ligde kaldık. Oyuncuları kutluyorum. Konyaspor camiasına, Konya şehrine, taraftarına hayırlı olsun. Çünkü bundan 3-4 hafta önce 'bu takım ligden düştü' denmişti. Bunu birçok kişi söyledi. Ama baktığınız, gördüğünüz, inandığınız, kendinize ekip takım olarak güvendiğiniz zaman sahaya yansıttığınız da bu oluyor. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz: Bu takım ligden düştü denmişti

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