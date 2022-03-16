Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bülent Korkmaz: Biz de bir çıkış, galibiyet arıyoruz

#Rizespor#Bülent Korkmaz#Süper Lig
Bülent Korkmaz: Biz de bir çıkış, galibiyet arıyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirerek, "Biz de bir çıkış, galibiyet arıyoruz. Böyle derbi maçlarda her zaman her iki takım için de zor geçer. İnşallah o maç bu maç olur" dedi.

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30uncu haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Sosyal Tesislerinde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, "Nihayetinde bir derbi maç. Karşımızda çok iyi bir takım, çok yetenekli oyunculardan kurulmuş bir takım var. Biz de bir çıkış, galibiyet arıyoruz. Böyle derbi maçlarda her zaman her iki takım için de zor geçer. İnşallah o maç bu maç olur.  Trabzonspor, niye birinci sırada olduğunu, niye bu kadar puan farkı ile önde olduğunu oynadığı oyunla gösteriyor. Her maç için analiz yapıyoruz. Her takımın bir zaafı var. İnşallah oyuncularımız o zaafları değerlendirir. Çünkü maç farklı bir atmosferde oynanacak" dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rizespor#Bülent Korkmaz#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna