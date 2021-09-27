Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı

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Spor Arena Detay - Süper Lig'in ilk üç haftasında 1 galibiyet ve 2 yenilginin ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, göreve Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ı getirmişti.

Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk maçında Giresunspor'u evinde 1-0 mağlup eden turuncu yeşili takım, ligin 5. haftasında ise deplasmanda Galatasaray'ı 1-0'la yenerek büyük sürprize imza attı.

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçen Alanyaspor, 7. haftanın kapanış maçında ise zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

İLK GOLÜ TRABZON'DAN YEDİ

Bülent Korkmaz yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor bu maçlarda 5 gol attı. Aytemiz Alanyaspor, attığı 5 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Korkmaz yönetiminde 10 puan toplayan Alanyaspor, toplamda 13 puanla 7. sıraya yerleşti.

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KARİYERİNDE İLK

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir takımın başındaki görevine dört maçlık yenilmezlik serisiyle başladı.

5-0'LIK YENİLGİ SONRASI AYRILIK

Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, daha sonra çıktığı 2 maçta mağlup olmuştu.

2. haftada evinde Altay'a 4-1, 3. haftada ise Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, bu sonuçların ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.