Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksekCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksek#Koronavirüs
Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Erdoğandan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıtErdoğan'dan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıt#Kabine Toplantısı
Kritik zirve öncesi BMye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyorKritik zirve öncesi BM'ye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyor#Nikos Anastasiadis
Trabzonspora Alanyaspordan zirve çelmesiTrabzonspor'a Alanyaspor'dan zirve çelmesi#Trabzonspor
Ajanslar acil koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulunduAjanslar 'acil' koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulundu#R. Kelly
Duruşmaya damga vuran sözler Bunlar ailecek katilDuruşmaya damga vuran sözler! 'Bunlar ailecek katil'#Pınar Gültekin
Pfizerden heyecanlandıran açıklama Denemeler başladıPfizer'den heyecanlandıran açıklama! Denemeler başladı#Koronavirüs
Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu olduMilli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu!#Nuray Levent
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı

#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Trabzonspor
Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadı

Çağdaş Atan sonrası göreve Bülent Korkmaz'ı getiren Aytemiz Alanyaspor, 4 maçta namağlup unvanını sürdürürken 10 puan toplayarak büyük başarıya imza attı.

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Süper Lig'in ilk üç haftasında 1 galibiyet ve 2 yenilginin ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, göreve Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ı getirmişti.

Bülent Korkmaz yönetimindeki ilk maçında Giresunspor'u evinde 1-0 mağlup eden turuncu yeşili takım, ligin 5. haftasında ise deplasmanda Galatasaray'ı 1-0'la yenerek büyük sürprize imza attı.

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçen Alanyaspor, 7. haftanın kapanış maçında ise zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

İLK GOLÜ TRABZON'DAN YEDİ

Bülent Korkmaz yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor bu maçlarda 5 gol attı.  Aytemiz Alanyaspor, attığı 5 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadı

Korkmaz yönetiminde 10 puan toplayan Alanyaspor, toplamda 13 puanla 7. sıraya yerleşti.

Haberin Devamı

KARİYERİNDE İLK

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir takımın başındaki görevine dört maçlık yenilmezlik serisiyle başladı.

5-0'LIK YENİLGİ SONRASI AYRILIK

Süper Lig'in 1. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, daha sonra çıktığı 2 maçta mağlup olmuştu.

2. haftada evinde Altay'a 4-1, 3. haftada ise Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, bu sonuçların ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Trabzonspor