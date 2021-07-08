Bukayo Saka kimdir, hangi takımda? Avrupa Futbol Şampiyonası'nda rekor kırdı!

19 yıl 305 günlük olan Saka’nın bu rekoru daha önce 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Wayne Rooney'ye aitti. Michael Owen da 1998 Dünya Kupası'nda 19 yaşındayken forma giymişti. Peki genç oyuncu Bukayo Saka kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

BUKAYO SAKA KİMDİR?

5 Eylül 2001 doğumlu Bukayo Saka, Premier Lig kulübü Arsenal ve İngiltere milli takımı için kanat , sol bek veya orta saha oyuncusu olarak oynayan İngiliz profesyonel bir futbolcu .

Ağustos 2020’de ilk 11’de yer alan Saka, 2020 FA Community Shield Arsenal karşılaşmasında 5-4’lük zafere imza attı.

26 Aralık 2020'de Chelsea'yi 3-1 yendikleri maçta 40. maçında Premier Lig'deki üçüncü golünü attı.

Aralık 2020'deki mükemmel performansı nedeniyle daha sonra Arsenal resmi web sitesinde Ayın Oyuncusu seçildi. Ocak ayında tekrar Ayın Oyuncusu seçildi ve West Brom'a karşı 3 gol attı.

Arsenal'in Ayın Golü yarışmasında ikinci seçildi. Saka, oyların yüzde 48'ini alarak bir gol ve iki asistle katkıda bulunduktan sonra Şubat ayında üçüncü kez Ayın Oyuncusu seçildi.

6 Mart 2021'de Saka, Arsenal formasıyla Premier Lig'deki 50. maçına Burnley ile 1-1 berabere kaldıkları maçta çıktı ; kulüp tarihinde bu dönüm noktasına ulaşan en genç ikinci oyuncusu unvanını aldı. 15 Nisan'da Saka, attığı gol Arsenal'in Avrupa Ligi çeyrek finalinde Slavia Prag'ı 4-0 mağlup etmesine yardımcı oldu. Bu başarılı performansının ardından Avrupa Ligi'nde Haftanın Oyuncusu seçildi.

2 Haziran 2021'de Avusturya'ya karşı oynanan hazırlık maçında Saka, 1-0 kazanılan galibiyetteki tek gol olan ilk uluslararası üst düzey golünü attı.

1 Haziran 2021'de Saka, yeniden planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 26 kişilik kadrosuna alındı .

Saka, 22 Haziran'da İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı üçüncü D Grubu'na ilk yarıda dahil oldu ve UEFA'nın maçın adamı seçildi.