Bukayo Saka, EURO 2020 finali sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılara cevap verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Saka, İtalya'ya penaltılarda kaybettikleri EURO 2020 finalinin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçı saldırılara, Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun ardından cevap veren diğer oyuncu oldu.

Instagram hesabından açıklamada bulunan 19 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ailesiyle zaman geçirerek bir süre sosyal medyadan uzak durmayı tercih ettiğini, penaltıyı kaçırmasının ardından büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

Kendisine destek mesajı atanlara teşekkür eden Saka, "Sosyal medya platformları Instagram, Twitter ve Facebook kullanıcılarından ben, Marcus ve Jadon, bu hafta çok sayıda nefret içerikli, kırıcı mesajlar aldık. Bunları hiçbir çocuk veya yetişkinin yaşamaması gerekiyor. Buna benzer mesajlara aşinayım çünkü güçlü sosyal medya platformları, bunları önlemek için yeterince çaba sarf etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçılığı durdurmak için toplumun el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Bukayo Saka, "Futbolda veya toplumun başka bir yerinde, ırkçılık ve nefret söylemleri için yer olmamalı. Bunun için toplumun büyük bir kısmının bir araya gelerek ortak bir mesaj vermesi, eyleme geçmesi ve böyle söylemlerle karşılaşmaları halinde emniyet yetkilileriyle irtibata geçmesi gerekiyor. Nezaketi birbirimize yayarak nefreti hayatımızdan çıkarabiliriz. Sevgi her zaman kazanacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İngiliz emniyeti, final maçı sonrası sosyal medyada ırkçılığı destekleyen mesajlar attığı tespit edilen 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Maçta İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Rashford, Sancho ve Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmasının ardından UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşananları kınamıştı.