Bugün voleybol maçı var mı? 12 Haziran Çarşamba günün maçları

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Günün maç programı spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak. Diğer taraftan da Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ediyor. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

12 HAZİRAN GÜNÜN MAÇLARI

Filenin Sultanları 3. hafta maç programı bugün başladı. Millerin, Çin etabı ilk mücadelesine rakibi Tayland oldu. Mücadele saat 12.00'de başladı.

Basketbolda ise Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes bugün (12 Haziran Çarşamba) saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.