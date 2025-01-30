Bugün tüm ülkede nefesler tutulacak: Avrupa'da Türk gecesi

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UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Süper Lig’in 3 Büyük Kulübü; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kritik maçlara çıkacak. Tamamı saat 23.00’te başlayacak maçlarda play-off’u garantileyen Galatasaray adını ilk 8 takım arasına yazdırabilmek için Hollanda deplasmanında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Johan Cruijff Arena’daki maçı ünlü İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Sarı kırmızılılarda sezonu kapatan İcardi, UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai ve yeni transfer Ahmed Kutucu forma giyemeyecek.

G.SARAY KAZANIP 9. DA OLABiLiR

PLAY-Off’u garantileyen G.Saray bugün Ajax’ı yenerse puanını 16 yapacak ilk 8’de yer almak için E.Frankfurt, A.Bilbao, M.United, O.Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FC Steaua Bükreş’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

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14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, M.United da Romanya’da FCSB’yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt’in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli. Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, G.Saray’ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı kırmızılı takım 9. sırada kalacak.

G.SARAY’ın ilk 8’de Anderlecht ve FCSB’den averajı daha iyi. 2 takım kaybederse Cimbom, Ajax ile berabere kalsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Rangers’ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint Gilloise’nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

SARI kırmızılılar Ajax’a yenilirse bu durumda ilk 8’e giremeyerek 13 puanda kalıp play-off’a katılacak.

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HOLLANDA takımlarına konuk olduğu 5 Avrupa maçını da kazanamayan G.Saray’ın (1B 4M), tarihinde galibiyet alamadan temsilcilerini daha fazla ziyaret ettiği tek ülke İtalya (13 maç).

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DEPLASMANDA oynadığı son 11 Avrupa Ligi maçının sekizi berabere biten Galatasaray (1G, 2M), bu sezonki 3 dış saha karşılaşmasında da rakipleriyle yenişemedi.

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AVRUPA Ligi’nde oynadığı son 3 maçın tamamını kaybeden Ajax, Kupa 2 tarihinde ön elemeler sonrası aşamalarda üst üste 4+ yenilgi aldığı tek seriyi 1984-1989 arasında yaşadı (5 maç).

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MOURiNHO KULÜBEDE OLAMAYACAK

FENERBAHÇE, UEFA’nın maçtan bir gün önce açıkladığı ceza nedeniyle bugün Danimarka’da Midtjylland ile oynayacağı ‘ya tamam ya da devam maçı’na teknik direktörü Jose Mourinho’dan yoksun çıkacak. MCH Arena’daki müsabakayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle lisansları dondurulan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao’nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel de cezaları nedeniyle yok.

F.BAHÇE KAZANIRSA TUR GARANTi

FENERBAHÇE, Danimarka’da Midtjylland’ı yenerse 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak.

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BERABERLIK durumunda 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş’ın maçları sarı lacivertlilerin ligdeki sıralamasını etkileyecek. Tottenham’ın sahasında oynayacağı Elfsborg’u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe aynı averaja (-2) sahip rakibini geride bırakacak.

SARI lacivertliler, Danimarka’da yenilirse diğer maçların sonuçlarına bakılacak. Tek farklı mağlubiyette Ferencvaros, AZ Alkmaar’a en az 3 farklı mağlup olursa, F.Bahçe, Macaristan ekibini geride bırakacak. İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 4 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv’e yenilirse, Beşiktaş deplasmanda Twente’den puan alırsa, Braga sahasında Lazio’yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Fenerbahçe tek farklı mağlup olsa dahi play-off etabı biletini alacak.

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KULÜP tarihinde Danimarka takımlarıyla oynadığı 4 maçın 3’ünü kazanan Fenerbahçe (1M), sadece Kasım 2023’te oynanan son karşılaşmada Nordsjaelland’e 6-1 mağlup oldu.

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EVINDE oynadığı son 4 Avrupa Ligi maçının 2’sini kaybeden Midtjylland (1G 1B), bu turnuvada daha önceki 10 iç saha karşılaşmasında sadece bir mağlubiyet almıştı (5G 4B).

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DEPLASMANDA oynadığı son 6 Avrupa Ligi maçının 3’ünü kazanan Fenerbahçe (1B 2M), daha önceki 19 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 8B 8M).

BEŞiKTAŞ 7 EKSiKLE HOLLANDA'DA

G.SARAY’ın Amsterdam’da sahne aldığı saatlerde Beşiktaş da Hollanda’nın Enschede şehrinde Twente önünde tur şansını sürdürme mücadelesine çıkacak. Twente Stadı’ndaki maçta Polonyalı Szymon Marchiniak düdük çalacak. Siyah beyazlılarda UEFA listesinde yer almayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain’nin yanı sıra sakatlıkları süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç yok. Antalya maçında sakatlanan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu’nun ise maça yetiştirilmesi bekleniyor. Kartal’da Cher Ndour da hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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3 PUAN KARTAL’I PLAY-OFF’A UÇURACAK

LİGDE 24. sırada bulunan Başiktaşda Twente’yi mağlup etmesi durumunda üst tura çıkacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında ise Fenerbahçe ile benzer senaryolar söz konusu olacak ve Kartal yine tur atlayabilecek. Kartal, tek farklı mağlup olur ve Maccabi Tel Aviv de Porto’yu deplasmanda 4 farkla yenerse temsilcimizin Avrupa serüveni son bulacak. Bir farkla yenilgisi durumunda ise Ferencvaros, AZ Alkmaar’a en az 5 farklı kaybederse, Beşiktaş, Macaristan temsilcisini geride bırakacak ve yoluna devam edecek.

BEŞIKTAŞ bir farkla yenilse de ilk 24 içinde olmayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı Maccabi Tel Aviv’e mağlup olur, Braga evinde Lazio karşısında galip gelemez ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, play-off etabına yükselen Kartal olacak.

9 puanlı Roma 2. Eintracht Frankfurt’a evinde 7 farklı yenilirse Beşiktaş, tek farklı mağlubiyet alsa da İtalyan ekibini geride bırakacak ve play-off oynayacak.

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TWENTE, bugüne kadar Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı. Hollanda ekibi bu seride 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı.

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AVRUPA’DA Hollanda takımlarına konuk olduğu 6 maçın 5’ini kaybeden Beşiktaş, bu deplasmandaki tek galibiyetini 2014-15 Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında Feyenoord’dan aldı.

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EVINDE oynadığı son 2 UEFA Avrupa Ligi maçını kaybeden Twente, Avrupa kupalarında üst üste üç iç saha mağlubiyeti aldığı son seriyi 1993-1997 arasında yaşadı (UEFA Kupası).

AVRUPA’DA TÜRK DERBiSi OYNANABiLiR

AVRUPA liginde 7. haftada oluşan puan durumu 8. hafta da devam ederse 9. G.Saray’ın rakibi Beşiktaş ya da F.Bahçe olacak. 9. ve 10. takımlar 23 ya da 24. takım ile eşleşeceği için Avrupa’da Türk derbisi yaşanabilir.