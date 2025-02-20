Bugün sahne golcülerin! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Perşembe günü Avrupa kupalarında oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Galatasaray - AZ Alkmaar / Oyuncu Gol Atar: Victor Osimhen - 1.81 yerine 1.84

Galatasaray’da Victor Osimhen, oynadığı son 9 maçın 7’sinde gol attı.

Anderlecht – Fenerbahçe / Oyuncu Gol Atar: Youssef En-Nesyri - 2.61 yerine 2.66

Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri, oynadığı son 6 maçın hepsinde gol attı.

Galatasaray - AZ Alkmaar / Oyuncu Gol Atar: Troy Parrott - 2.76 yerine 2.81

AZ Alkmaar’da Troy Parrott, oynadığı son 6 maçın 5’inde gol atmayı başardı.

Anderlecht – Fenerbahçe / Oyuncu En Az 2 Faul Alır: Fred

Fenerbahçe’de Fred, oynadığı son 9 maçın 8’inde en az 2 faul aldı.

Galatasaray - AZ Alkmaar / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Sven Mijnans

AZ Alkmaar’da Sven Mijnans, oynadığı son 5 maçın tamamında kaleyi bulan şut çekti.

Anderlecht – Fenerbahçe / Oyuncu Asist Yapar: Sebastian Szymański

Fenerbahçe’de Sebastian Szymański, Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynadığı son 2 maçta asist yaptı.

Galatasaray - AZ Alkmaar / Oyuncu En Az 3 Şut Çeker: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 4 maçın tamamında en az 3 şut çekti.

Anderlecht – Fenerbahçe / Oyuncu En Az 2 Faul Yapar: Sofyan Amrabat

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat, oynadığı son 5 maçın 4’ünde en az 2 faul yaptı.

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