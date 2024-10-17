Bugün maç var mı, kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 17 Ekim Perşembe günün maç programı...

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Bugünün maç programı ve karşılaşma saatleri merak ediliyor. Basketbolda heyecan bugünkü karşılaşmalarla devam edecek. THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Alba Berlin’e konuk olacak. Diğer taraftan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki 17 Ekim Perşembe maç var mı, kimin maçı var?

17 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45: Galatasaray - Roma

20:30 Alba Berlin - Fenerbahçe (Basketbol)

19:45 Real Madrid - Celtic

22:00 Twente - Chelsea

22:00 Wolsburg - Lyon