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Bugün maç var mı, kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 17 Ekim Perşembe günün maç programı...

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#Bugün Maç Var Mı#17 Ekim Maç Programı#Futbol
Bugün maç var mı, kimin maçı var Bu akşam hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta 17 Ekim Perşembe günün maç programı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 14:30

17 Ekim günün maçları, futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu dördüncü haftada heyecan sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe BEKO, Alba Berlin’e konuk oluyor. Diğer taraftan da Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek. Peki Bugün maç var mı, kimin maçı var? 17 Ekim bu akşam hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? İşte günün mücadelesi...

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Bugünün maç programı ve karşılaşma saatleri merak ediliyor. Basketbolda heyecan bugünkü karşılaşmalarla devam edecek. THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Alba Berlin’e konuk olacak. Diğer taraftan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki 17 Ekim Perşembe maç var mı, kimin maçı var?

17 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45: Galatasaray - Roma
20:30 Alba Berlin - Fenerbahçe (Basketbol)
19:45 Real Madrid - Celtic
22:00 Twente - Chelsea
22:00 Wolsburg - Lyon

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#Bugün Maç Var Mı#17 Ekim Maç Programı#Futbol

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