Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? 16 Ekim günü maç programı

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16 Ekim Çarşamba günü maç programı ve karşılaşma saatleri merak ediliyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak ekipler 3 puan alarak avantajlı olmak için mücadele etti. Diğer taraftan Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde de önemli maçlar oynanacak. Peki 16 Ekim Çarşamba maç var mı, kimin var?
16 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
03:45 Brezilya - Peru
14:00 Galatasaray - Ünye 1957
19:45 Juventus - Bayern Münih
19:45 St. Polten - Manchester City
22:00 Arsenal - Valerenga
22:00 Barcelona - Hammarby