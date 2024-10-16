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Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? 16 Ekim günü maç programı

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#Maç#Futbol#Bu Akşam Maç Var Mı
Bugün maç var mı, hangi maçlar var Bu akşam hangi maçlar var 16 Ekim günü maç programı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 17:49

Bugün milli maç var mı sorusunun yanıtı spor severler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri tamamlandı. Milli takım maçlarının ardından gözler liglerde. Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bolivya'yı ağırladı. Diğer taraftan Turkcell Kadınlar Futbol Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde kritik mücadeleler oynanacak. Peki Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 16 Ekim günü maç programı...

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16 Ekim Çarşamba günü maç programı ve karşılaşma saatleri merak ediliyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak ekipler 3 puan alarak avantajlı olmak için mücadele etti. Diğer taraftan Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde de önemli maçlar oynanacak. Peki 16 Ekim Çarşamba maç var mı, kimin var?

16 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:45 Brezilya - Peru

14:00 Galatasaray - Ünye 1957

19:45 Juventus - Bayern Münih

19:45 St. Polten - Manchester City

22:00 Arsenal - Valerenga

22:00 Barcelona - Hammarby

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#Maç#Futbol#Bu Akşam Maç Var Mı

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