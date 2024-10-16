Bugün maç var mı, hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? 16 Ekim günü maç programı

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16 Ekim Çarşamba günü maç programı ve karşılaşma saatleri merak ediliyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak ekipler 3 puan alarak avantajlı olmak için mücadele etti. Diğer taraftan Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nde de önemli maçlar oynanacak. Peki 16 Ekim Çarşamba maç var mı, kimin var?

16 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

03:45 Brezilya - Peru

14:00 Galatasaray - Ünye 1957

19:45 Juventus - Bayern Münih

19:45 St. Polten - Manchester City

22:00 Arsenal - Valerenga

22:00 Barcelona - Hammarby