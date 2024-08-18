×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Bugün maç var mı, hangi maçlar var 18 Ağustos? Süper Lig 2. Hafta Maç Programı || Günlük maç programı ve canlı yayın bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Maç#Maçlar#Bugün
Bugün maç var mı, hangi maçlar var 18 Ağustos Süper Lig 2. Hafta Maç Programı || Günlük maç programı ve canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 09:32

Bugün maç var mı, bugün hangi maçlar var? Süper Lig ikinci hafta karşılaşmalarının başlamasıyla birlikte sporsevler bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Süper Lig ikinci hafta geçtiğimiz akşam Göztepe Fenerbahçe, Sivasspor Kayserispor ve Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçları ile devam etti. Peki, bugün maç var mı? İşte 18 Ağustos maç programı

Haberin Devamı

Süper Lig ikinci hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dün akşam Göztepe Fenerbahçe, Sivasspor Kayserispor ve Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçları yapıldı. Bu akşam ise Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Merak edenler için güncel maç programını haberimizde derledik. İşte 18 Ağustos 2024 Süper Lig 2. Hafta Maç Programı...

SÜPER LİG MAÇLARI

19:15 Başakşehir- Alanyaspor

21:45 Beşiktaş- Antalyaspor

21:45 Gaziantep FK- Samsunspor

1. LİG MAÇLARI

17:00 Iğdır FK- Adanaspor

19:15 Çorum FK- Fatih Karagümrük

19:15 Gençlerbirliği- Boluspor

21:45 Şanlıurfaspor- Ümraniyespor

PREMIER LİG maçlar

16:00 Brentford- Crystal Palace

18:30 Chelsea- Man. City

LALİGA

20:00 R. Sociedad- Rayo Vallecano

22:30 Mallorca- Real Madrid

SERIE A

19:30 Bologna- Udinese

19:30 Hellas Verona- Napoli

21:45 Cagliari- Roma

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maç#Maçlar#Bugün

BAKMADAN GEÇME!