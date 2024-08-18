Bugün maç var mı, hangi maçlar var 18 Ağustos? Süper Lig 2. Hafta Maç Programı || Günlük maç programı ve canlı yayın bilgisi

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig ikinci hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dün akşam Göztepe Fenerbahçe, Sivasspor Kayserispor ve Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçları yapıldı. Bu akşam ise Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Merak edenler için güncel maç programını haberimizde derledik. İşte 18 Ağustos 2024 Süper Lig 2. Hafta Maç Programı...
SÜPER LİG MAÇLARI
19:15 Başakşehir- Alanyaspor
21:45 Beşiktaş- Antalyaspor
21:45 Gaziantep FK- Samsunspor
1. LİG MAÇLARI
17:00 Iğdır FK- Adanaspor
19:15 Çorum FK- Fatih Karagümrük
19:15 Gençlerbirliği- Boluspor
21:45 Şanlıurfaspor- Ümraniyespor
PREMIER LİG maçlar
16:00 Brentford- Crystal Palace
18:30 Chelsea- Man. City
LALİGA
20:00 R. Sociedad- Rayo Vallecano
22:30 Mallorca- Real Madrid
SERIE A
19:30 Bologna- Udinese
19:30 Hellas Verona- Napoli
21:45 Cagliari- Roma