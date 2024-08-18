Bugün maç var mı, hangi maçlar var 18 Ağustos? Süper Lig 2. Hafta Maç Programı || Günlük maç programı ve canlı yayın bilgisi

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Süper Lig ikinci hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dün akşam Göztepe Fenerbahçe, Sivasspor Kayserispor ve Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçları yapıldı. Bu akşam ise Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Merak edenler için güncel maç programını haberimizde derledik. İşte 18 Ağustos 2024 Süper Lig 2. Hafta Maç Programı...

SÜPER LİG MAÇLARI

19:15 Başakşehir- Alanyaspor

21:45 Beşiktaş- Antalyaspor

21:45 Gaziantep FK- Samsunspor

1. LİG MAÇLARI

17:00 Iğdır FK- Adanaspor

19:15 Çorum FK- Fatih Karagümrük

19:15 Gençlerbirliği- Boluspor

21:45 Şanlıurfaspor- Ümraniyespor



PREMIER LİG maçlar



16:00 Brentford- Crystal Palace

18:30 Chelsea- Man. City



LALİGA



20:00 R. Sociedad- Rayo Vallecano

22:30 Mallorca- Real Madrid



SERIE A



19:30 Bologna- Udinese

19:30 Hellas Verona- Napoli

21:45 Cagliari- Roma