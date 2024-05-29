Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 29 Mayıs kimin maçı var? İşte günün maçları!

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Bu akşam oynanacak mücadeleler belli oldu. Süper Lig'de sezon sona erdi. UEFA Konferans Ligi'nde final karşılaşması oynanacak. Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler günün maç programını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 29 Mayıs Cuma kimin maçı var? İşte ayrıntılar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka

22:00 Olympiakos-Fiorentina (UEFA Konferans Ligi finali)

22:30 Almanya-Türkiye Voleybol maçı (Filenin Sultanları Milletler Ligi)