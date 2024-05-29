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Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 29 Mayıs kimin maçı var? İşte günün maçları!

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Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta 29 Mayıs kimin maçı var İşte günün maçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 17:50

Bugün hangi maçlar var? 29 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de sezon sona erdi. Ancak UEFA Konferans Ligi final heyecanı yaşanacak. Ayrıca Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Almanya ile mücadele edecek. Peki Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 29 Mayıs kimin maçı var? İşte ayrıntılar...

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Bu akşam oynanacak mücadeleler belli oldu. Süper Lig'de sezon sona erdi. UEFA Konferans Ligi'nde final karşılaşması oynanacak. Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler günün maç programını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? 29 Mayıs Cuma kimin maçı var? İşte ayrıntılar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:30 Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka
22:00 Olympiakos-Fiorentina (UEFA Konferans Ligi finali)
22:30 Almanya-Türkiye Voleybol maçı (Filenin Sultanları Milletler Ligi)

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