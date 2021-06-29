Bugün hangi maçlar var? EURO 2020: 29 Haziran Salı günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda Salı EURO 2020’de bugün son 16 turu heyecanı oynanacak iki karşılaşmayla son buluyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği EURO 2020 maçlarında milli takımlar birbirinden güçlü rakipleriyle karşılaşmaya devam edecek. Peki EURO 2020’de bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Haziran 2021 Salı, EURO 2020 günün maçları…

EURO 2020 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’nda ilk önce İngiltere ve Almanya karşılaşması gerçekleşecek. Sonrasında ise futbolseverleri İsveç Milli Takımı ile Ukrayna karşılaşması bekliyor olacak. EURO 2020 maç saatleri ve canlı yayın kanalları bilgisi ise şu şekilde:

19:00: İngiltere - Almanya - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: İsveç - Ukrayna - > TRT1 - TRT 4K /

İNGİLTERE- ALMANYA KARŞILAŞMASI

İngiltere, Euro 2020'de Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve İskoçya ile D Grubu'nda mücadele etmişti. İngiltere Milli Takımı, 2 galibiyet 1 beraberlikte grup lideri olarak son 16'ya kaldı.

Almanya ise turnuvanın en güçlü takımları Portekiz, Fransa ve Macaristan’la olan mücadelesinde F Grubu 2.si olarak bitirdi ve son 16'da İngiltere'nin rakibi oldu.

İSVEÇ- UKRAYNA KARŞILAŞMASI

Ukrayna C Grubu'nu üç puanla bitirdi ve son 16 turunda oynamaya hak kazandı.

İsveç, 7 puan toplayarak E Grubu'nu namağlup lider olarak tamamlamıştı.

Bu karşılaşma çeyrek finalistlerin belli olmasını sağlayacak. Bu nedenle oldukça önemli bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.