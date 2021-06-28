Bugün hangi maçlar var? EURO 2020: 28 Haziran Pazartesi günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

EURO 2020’de birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşanacağı son 16 tur devam ediyor. 28 Haziran Pazartesi 2 güçlü karşılaşma daha yaşanacak. İşte EURO 2020 bugün hangi maçlar olduğunu merak edenlere, 28 Haziran Pazartesi maç takvimi bilgisi.

EURO 2020 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’nda ilk önce Hırvatistan ve İspanya karşılaşması gerçekleşecek. Sonrasında ise futbolseverleri Fransa Milli Takımı ile İsviçre karşılaşması bekliyor olacak. EURO 2020 maç saatleri ve canlı yayın kanalları bilgisi ise şu şekilde:

19:00: Hırvatistan- İspanya: TRT1 - TRT 4K /

22:00: Fransa – İsviçre: TRT1 - TRT 4K /

EURO 2020 MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Parken Stadı’nda oynanacak Hırvatistan – İspanya maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fransa ve İsviçre maçı ise bu akşam Türkiye saati ile 22.00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te oynanacak.