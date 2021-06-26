Bugün hangi maçlar var? EURO 2020: 26 Haziran Cumartesi günün maçları, saatleri ve canlı yayın kanalları

EURO 2020’de birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşanacağı son 16 turu bugün başlıyor. 26 Haziran Cumartesi 2 güçlü milli takım oyuncuları yeşil sahalarda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. İşte EURO 2020 bugün hangi maçlar olduğunu merak edenlere, 26 Haziran Cumartesi maç takvimi bilgisi.

EURO 2020 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’nda ilk önce Galler ve Danimarka karşı karşıya gelecek. Sonrasında ise bayrağı şampiyonanın favorilerinden olan İtalya Milli Takımı ile Avusturya karşılaşması devralacak. EURO 2020 maç saatleri ve canlı yayın kanalları bilgisi ise şu şekilde:

19:00: Galler - Danimarka - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: İtalya - Avusturya - > TRT1 - TRT 4K /