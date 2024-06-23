Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran EURO 2024 maç takvimi

Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 12:31
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EURO 2024'te heyecan dolu mücadele devam ediyor. Bugün grup mücadelelerinde ikinci maçlar oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bugün A Grubu maçlarının oynanacağı EURO 2024'te, gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaşan takım belli olacak. Peki, bugün hangi maçlar var ve saat kaçta? İşte, 23 Haziran EURO 2024 maç takvimi
Bugünkü maçlar için fikstürü duyuran UEFA, EURO 2024 grup mücadelelerinde gerçekleşecek karşılaşmaları listeledi. Buna göre bugün İskoçya, Macaristan, İsviçre ve Almanya sahaya çıkacak. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta oynanacak? İşte, o detaylar
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 HAZİRAN EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ
22.00 İskoçya-Macaristan | TRT SPOR
22.00 İsviçre-Almanya | TRT 1