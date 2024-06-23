Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran EURO 2024 maç takvimi

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Bugünkü maçlar için fikstürü duyuran UEFA, EURO 2024 grup mücadelelerinde gerçekleşecek karşılaşmaları listeledi. Buna göre bugün İskoçya, Macaristan, İsviçre ve Almanya sahaya çıkacak. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta oynanacak? İşte, o detaylar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 HAZİRAN EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

22.00 İskoçya-Macaristan | TRT SPOR

22.00 İsviçre-Almanya | TRT 1