Bugün hangi maçlar var? 21 Temmuz maç programı: UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçları devam ediyor!

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21 Temmuz bugün hangi maçlar var? Özellikle Avrupa Şampiyonası U19 maçlarını izlemek isteyenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmalar ve saatleriyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte merak edilen ayrıntılar...

21 TEMMUZ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

21 Temmuz bugün yani Pazar günü yapılacak maçlar ve saatleri şu şekilde:

12:00 Anderlecth - Metz

14.00 Almanya - İspanya (U19 Kadınlar)

14.00 İrlanda - Hollanda (U19 Kadınlar)

16.00 Pathum United - Borussia Dortmund

16:30 Heidenheim - Tsg Schnaitheim

19.00 Lazio - Nimes

21.00 Norveç - Kuzey İrlanda (U19)

21.00 Ukrayna - İtalya (U19)