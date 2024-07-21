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Bugün hangi maçlar var? 21 Temmuz maç programı: UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçları devam ediyor!

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#21 Temmuz#Pazar#Bugün
Bugün hangi maçlar var 21 Temmuz maç programı: UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 11:10

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve UEFA U19 Avrupa Şampiyonası heyecanı bugün yapılacak karşılamalarla devam ediyor. Bugün yani 21 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmaları takip edecekler merak içerisinde "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için bugün oynanacak karşılaşmaların programını haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var? İşe 21 Temmuz maç programı...

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21 Temmuz bugün hangi maçlar var? Özellikle Avrupa Şampiyonası U19 maçlarını izlemek isteyenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Karşılaşmalar ve saatleriyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte merak edilen ayrıntılar...

21 TEMMUZ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

21 Temmuz bugün yani Pazar günü yapılacak maçlar ve saatleri şu şekilde:

12:00 Anderlecth - Metz
14.00 Almanya - İspanya (U19 Kadınlar)
14.00 İrlanda - Hollanda (U19 Kadınlar)
16.00 Pathum United - Borussia Dortmund
16:30 Heidenheim - Tsg Schnaitheim
19.00 Lazio - Nimes
21.00 Norveç - Kuzey İrlanda (U19)
21.00 Ukrayna - İtalya (U19)

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#21 Temmuz#Pazar#Bugün

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