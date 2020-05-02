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Buğrahan Tuncer'in canlı yayınında sürpriz! Eda Ece'den yorum...
Anadolu Efes'in yıldızı Buğrahan Tuncer'in sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayında, geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde haberler çıkan oyuncu Eda Ece'nin yorum yapması dikkat çekti.
Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer, Instagram'da bir canlı yayın gerçekleştirdi.
Canlı yayında geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Eda Ece'nin yaptığı hareket, ikilinin tekrar birlikte olduğu şeklinde yorumlandı.
Eda Ece, Buğrahan'ın canlı yayınında "Ergin hoca oley" şeklinde yorum yaptı ve kalp emojisi kullandı.
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