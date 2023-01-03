Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Buffalo Bills - Cincinnati Bengals maçında Damar Hamlin'in kalbi durdu! Korku dolu anlar... Durumu kritik...

Güncelleme Tarihi:

#Damar Hamlin#Cincinnati Bengals#Buffalo Bills
Buffalo Bills - Cincinnati Bengals maçında Damar Hamlinin kalbi durdu Korku dolu anlar... Durumu kritik...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 14:27

NFL'de Buffalo Bills - Cincinnati Bengals maçında kalbi duran Damar Hamlin'in durumu ciddiyetini koruyor.

Haberin Devamı

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile Buffalo Bills arasında oynanan mücadelede Damar Hamlin, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kalbinin durması sebebiyle baygınlık geçirdi.

Buffalo Bills forması giyen Damar Hamlin, karşılaşmanın ilk çeyreğinde Cincinnati Bengals'ten rakibi Tee Higgins ile ikili mücadeleye girdi. Karşılıklı darbelerin ardından ayağa kalkan yetenekli oyuncu, yalnızca birkaç saniye sonra yere yığıldı.

Buffalo Bills - Cincinnati Bengals maçında Damar Hamlinin kalbi durdu Korku dolu anlar... Durumu kritik...

SAHADA KALBİ DURDU

Sağlık görevlililerin saha içinde yaklaşık 15 dakika boyunca ilk müdahaleyi yaptığı Damar Hamlin, daha sonra ambulansla hastane kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerin ardından başarılı oyuncunun kalbinin durduğu ve bu sebeple baygınlık geçirdiği tespit edildi.

Haberin Devamı

Buffalo Bills cephesinden yapılan açıklamada, Damar Hamlin'in nabzının sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi. Hastanede kontrol altında tutulan ve tedavisi süren ABD'li oyuncunun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Buffalo Bills - Cincinnati Bengals maçında Damar Hamlinin kalbi durdu Korku dolu anlar... Durumu kritik...

TAKIM ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Damar Hamlin'in kalbinin durması sebebiyle baygınlık geçirdiği korku dolu anlarda takım arkadaşları ve rakip oyuncuların büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü. Bazı isimler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYOR

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir çocuğu kırmamasıyla bilinen Hamlin'in minikler için kurduğu bir vakıf bulunuyor. Yaşadığı rahatsızlığın ardından"Community Toy Drive" isimli söz konusu vakfa, tedavi ve hastane masrafları için 500 bin dolardan fazla bağış yapıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Damar Hamlin#Cincinnati Bengals#Buffalo Bills

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı