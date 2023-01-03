Buffalo Bills - Cincinnati Bengals maçında Damar Hamlin'in kalbi durdu! Korku dolu anlar... Durumu kritik...

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Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile Buffalo Bills arasında oynanan mücadelede Damar Hamlin, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kalbinin durması sebebiyle baygınlık geçirdi.

Buffalo Bills forması giyen Damar Hamlin, karşılaşmanın ilk çeyreğinde Cincinnati Bengals'ten rakibi Tee Higgins ile ikili mücadeleye girdi. Karşılıklı darbelerin ardından ayağa kalkan yetenekli oyuncu, yalnızca birkaç saniye sonra yere yığıldı.

SAHADA KALBİ DURDU

Sağlık görevlililerin saha içinde yaklaşık 15 dakika boyunca ilk müdahaleyi yaptığı Damar Hamlin, daha sonra ambulansla hastane kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerin ardından başarılı oyuncunun kalbinin durduğu ve bu sebeple baygınlık geçirdiği tespit edildi.

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Buffalo Bills cephesinden yapılan açıklamada, Damar Hamlin'in nabzının sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi. Hastanede kontrol altında tutulan ve tedavisi süren ABD'li oyuncunun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

TAKIM ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Damar Hamlin'in kalbinin durması sebebiyle baygınlık geçirdiği korku dolu anlarda takım arkadaşları ve rakip oyuncuların büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü. Bazı isimler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYOR

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir çocuğu kırmamasıyla bilinen Hamlin'in minikler için kurduğu bir vakıf bulunuyor. Yaşadığı rahatsızlığın ardından"Community Toy Drive" isimli söz konusu vakfa, tedavi ve hastane masrafları için 500 bin dolardan fazla bağış yapıldı.