Bucks ve Suns arasındaki NBA final serisi bu gece, yarın sabaha karşı başlıyor

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ve Jrue Holiday'in sürüklediği Bucks ile kadrosunda Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton gibi önemli isimleri barındıran Suns, 75. NBA Finalleri'nde karşılaşacak.

Doğu Konferansı şampiyonu Bucks (1971, 1974, 2021) da Batı Konferansı şampiyonu Suns (1976, 1993, 2021) da 3'üncü kez finalde mücadele edecek.

Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Suns, serinin ilk 2 karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Seride 4 maçtan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek.

47 yıl sonra ilk finaline çıkacak Bucks, tarihindeki tek şampiyonluğunu, Kerim Abdülcabbar'ın önderliğindeki kadrosuyla 1971'de elde etti. 28 yıl sonra ilk defa final oynayacak Suns'ın ise şampiyonluğu bulunmuyor.

Dizindeki sakatlık nedeniyle Doğu Konferansı finalinin son 2 maçını kaçıran Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.





- Normal sezondaki maçlarda Suns üstün



Suns, play-off'larda karşılaştığı geçen yılın şampiyonu Los Angeles Lakers'ı 4-2, Denver Nuggets'ı 4-0 ve Los Angeles Clippers'ı 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Bucks ise final yolunda karşısına çıkan Miami Heat'i 4-0, Brooklyn Nets'i 4-3, Atlanta Hawks'u ise 4-2 ile geçti.

Takımlar normal sezonda 2 kez karşılaştı. İki maçı da bir sayı farkla Suns kazandı. 10 Şubat'taki mücadele 125-124, uzatmaya giden 19 Nisan'daki müsabaka ise 128-127 Suns üstünlüğüyle bitti.



- Maç programı

* 1. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (Yarın TSİ 04.00)

* 2. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (9 Temmuz Cuma TSİ 04.00)

* 3. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (12 Temmuz Pazartesi TSİ 03.00)

* 4. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (15 Temmuz Perşembe TSİ 04.00)

* 5. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (18 Temmuz Pazar TSİ 04.00)

* 6. Maç (gerekirse): Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (21 Temmuz Çarşamba)

* 7. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (23 Temmuz Cuma)