Bucaspor’un gençlerine Süper Lig'den talip çok

Sarı-lacivertliler kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Aytemiz Alanyaspor’la prensipte anlaşma ağlarken, Cuma Menize, Saruhan Fındıkcı ve Enes Alıç’a da tekliflerin olduğu ifade edildi.

Saruhan’ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor’la anılırken, Enes için de Ankaragücü’nün devrede olduğu vurgulandı.

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