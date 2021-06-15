İZMİR, (DHA)
Son Güncelleme:
Bucaspor’un gençlerine Süper Lig'den talip çok
Misli.com 3’üncü Lig Play Off finalini kazanıp 2’nci Lig vizesi alan Bucaspor 1928’de genç futbolculara talipler arttı.
Sarı-lacivertliler kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Aytemiz Alanyaspor’la prensipte anlaşma ağlarken, Cuma Menize, Saruhan Fındıkcı ve Enes Alıç’a da tekliflerin olduğu ifade edildi.
Saruhan’ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor’la anılırken, Enes için de Ankaragücü’nün devrede olduğu vurgulandı.
Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...