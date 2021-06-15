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GeriFutbol Bucaspor’un gençlerine Süper Lig'den talip çok
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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Bucaspor’un gençlerine Süper Lig'den talip çok

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Bucaspor’un gençlerine Süper Lig'den talip çok

Misli.com 3’üncü Lig Play Off finalini kazanıp 2’nci Lig vizesi alan Bucaspor 1928’de genç futbolculara talipler arttı.

Sarı-lacivertliler kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Aytemiz Alanyaspor’la prensipte anlaşma ağlarken, Cuma Menize, Saruhan Fındıkcı ve Enes Alıç’a da tekliflerin olduğu ifade edildi.

Bucaspor’un gençlerine Süper Ligden talip çok

Saruhan’ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor’la anılırken, Enes için de Ankaragücü’nün devrede olduğu vurgulandı.

Bucaspor’un gençlerine Süper Ligden talip çok

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