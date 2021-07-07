MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBucasporlu Saruhan Fındıkcı, Trabzonspor ve Sivasspor'un gündeminde
GeriFutbol Bucasporlu Saruhan Fındıkcı, Trabzonspor ve Sivasspor'un gündeminde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.07.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Bucasporlu Saruhan Fındıkcı, Trabzonspor ve Sivasspor'un gündeminde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bucasporlu Saruhan Fındıkcı, Trabzonspor ve Sivasspor'un gündeminde

Misli.com 2’nci Lig’in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928'in oyuncularına talipler artıyor. Daha önce 20 yaşındaki Oğuz Aydın'ı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a satan sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkcı için de birçok takım transfer girişiminde bulundu.

24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig takımlarının Buca'nın kapısını çaldığı bildirildi.

Bucaspor'a 2015-2016 sezonunda transfer olan Saruhan, her geçen sezon performansını artırarak takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Geçen sezon şampiyon kadroda yer alan Saruhan, 31 müsabakada görev aldı. Takımına 1 gollük katkı sağlayan 1997 doğumlu oyuncu, sezonu başarılı bir şekilde tamamladı.

Saruhan'ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor'la anılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi