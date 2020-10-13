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GeriFutbol Bucaspor 1928’de İbrahim Nadir Arıkan dönemi
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Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Bucaspor 1928’de İbrahim Nadir Arıkan dönemi

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Bucaspor 1928’de İbrahim Nadir Arıkan dönemi
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Misli.com 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ilk yenilgisini geçen hafta Arnavutköy Belediyespor deplasmanında alan Bucaspor 1928’de teknik direktörlük görevi için İbrahim Nadir Arıkan’la anlaştı.

Sezona Tolga Doğantez’le başlayıp 3’te 3 yapan ancak önceki hafta deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayıran yönetimin geçen sezon Turgutluspor’da Cüneyt Biçer’in yardımcısı olarak 3’üncü Lig’de Play-Off şampiyonluğu yaşayan 49 yaşındaki Arıkan’la anlaştığı öğrenildi.

Futbolcu olarak Aliağa, Nazilli Belediyespor ve Manisaspor, antrenör olarak da Denizlispor, Bucaspor, Altay ile Çorum FK’da da çalışan Arıkan’ın yardımcılığını Tolga Yalansız yapacak.

Bucaspor 1928’de İbrahim Nadir Arıkan dönemi

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