Bucaspor 1928’de İbrahim Nadir Arıkan dönemi

Sezona Tolga Doğantez’le başlayıp 3’te 3 yapan ancak önceki hafta deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayıran yönetimin geçen sezon Turgutluspor’da Cüneyt Biçer’in yardımcısı olarak 3’üncü Lig’de Play-Off şampiyonluğu yaşayan 49 yaşındaki Arıkan’la anlaştığı öğrenildi.

Futbolcu olarak Aliağa, Nazilli Belediyespor ve Manisaspor, antrenör olarak da Denizlispor, Bucaspor, Altay ile Çorum FK’da da çalışan Arıkan’ın yardımcılığını Tolga Yalansız yapacak.

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