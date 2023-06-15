Canlı anlatım: Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor maçı (1. Lig'e yükselen son takım belli oluyor)

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Bucaspor 1928 ve Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için mücadele ediyor.Çorum FK ve Kocaelispor daha önce Spor Toto 1. Lig’e katılmaya hak kazanmıştı.
CANLI ANLATIM
BUCASPOR 1928 0-1 ŞANLIURFASPOR
GOL: 36' Behlül
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 0-1
İLK 11'LER
Bucaspor 1928: Kıvanç, Abdullah, Onur, Erhan Kartal, Saruhan, Furkan, Erhan Çelenk, Berke, Çağrı, Mehmet Fuat, Ahmet
Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet, Feyyaz, Cumalı, Behlül, Erkam, Mehmet Alp, Mert, Kemal
BUCASPOR 1928 - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor karşılaşması saat 19:00'da başladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.