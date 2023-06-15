Canlı anlatım: Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor maçı (1. Lig'e yükselen son takım belli oluyor)

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Bucaspor 1928 ve Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için mücadele ediyor.Çorum FK ve Kocaelispor daha önce Spor Toto 1. Lig’e katılmaya hak kazanmıştı.

CANLI ANLATIM

BUCASPOR 1928 0-1 ŞANLIURFASPOR

GOL: 36' Behlül

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Bucaspor 1928: Kıvanç, Abdullah, Onur, Erhan Kartal, Saruhan, Furkan, Erhan Çelenk, Berke, Çağrı, Mehmet Fuat, Ahmet

Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet, Feyyaz, Cumalı, Behlül, Erkam, Mehmet Alp, Mert, Kemal

BUCASPOR 1928 - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor karşılaşması saat 19:00'da başladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.