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Canlı anlatım: Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor maçı (1. Lig'e yükselen son takım belli oluyor)

Güncelleme Tarihi:

#Bucaspor 1928#Şanlıurfaspor#TFF 1. Lig
Canlı anlatım: Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor maçı (1. Lige yükselen son takım belli oluyor)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 18:40

Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor TFF 2. Lig play-off finalinde karşı karşıya geliyor. Maçı kazanan takım, Spor Toto 1. Lig'e son biletin sahibi olacak.

Haberin Devamı

Bucaspor 1928 ve Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için mücadele ediyor.Çorum FK ve Kocaelispor daha önce Spor Toto 1. Lig’e katılmaya hak kazanmıştı. 

CANLI ANLATIM

BUCASPOR 1928 0-1 ŞANLIURFASPOR

GOL: 36' Behlül

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Bucaspor 1928: Kıvanç, Abdullah, Onur, Erhan Kartal, Saruhan, Furkan, Erhan Çelenk, Berke, Çağrı, Mehmet Fuat, Ahmet

Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet, Feyyaz, Cumalı, Behlül, Erkam, Mehmet Alp, Mert, Kemal

BUCASPOR 1928 - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928 - Şanlıurfaspor karşılaşması saat 19:00'da başladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Bucaspor 1928#Şanlıurfaspor#TFF 1. Lig

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