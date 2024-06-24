Bucaspor 1928, Oğuz Aydın’ın Galatasaray'a transferini bekliyor! Yetiştirme payı...

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Altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Oğuz Aydın’ı 2021-22 sezonunun başında Alanyaspor’a uğurlayan Bucaspor 1928, medyada yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesiyle yüzde 15 yetiştirme payı alacak.

Çıkan haberlerde Galatasaray’ın Oğuz transferinde sona yaklaştığı aktarılırken, Bucaspor 1928 yönetiminin bu satıştan yetiştirme bedeli olarak iyi bir gelir elde edeceği de kaydedildi.

Bu sezon Alanyaspor’la 37 resmi maça çıkıp 13 gol atan ve 8 de asist yapan Oğuz, gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselmişti.

Oğuz, devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası’nda aday kadroya çağrılmış ancak nihai kadroda kendisine yer bulamamıştı.