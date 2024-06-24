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Bucaspor 1928, Oğuz Aydın’ın Galatasaray'a transferini bekliyor! Yetiştirme payı...

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#Galatasaray#Oğuz Aydın#Bucaspor 1928
Bucaspor 1928, Oğuz Aydın’ın Galatasaraya transferini bekliyor Yetiştirme payı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 13:21

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, yetiştirme payı alabilmek için Alanyasporlu kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’a transferini bekliyor.

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Altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Oğuz Aydın’ı 2021-22 sezonunun başında Alanyaspor’a uğurlayan Bucaspor 1928, medyada yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesiyle yüzde 15 yetiştirme payı alacak.

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Çıkan haberlerde Galatasaray’ın Oğuz transferinde sona yaklaştığı aktarılırken, Bucaspor 1928 yönetiminin bu satıştan yetiştirme bedeli olarak iyi bir gelir elde edeceği de kaydedildi.

Bu sezon Alanyaspor’la 37 resmi maça çıkıp 13 gol atan ve 8 de asist yapan Oğuz, gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselmişti.

Oğuz, devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası’nda aday kadroya çağrılmış ancak nihai kadroda kendisine yer bulamamıştı.

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#Galatasaray#Oğuz Aydın#Bucaspor 1928

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