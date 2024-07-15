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Bucaspor 1928, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferinden pay alacak!

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#Oğuz Aydın#Transfer#Bucaspor 1928
Bucaspor 1928, Oğuz Aydının Fenerbahçeye transferinden pay alacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 14:33

TFF 2’nci Lig takımlarından Bucaspor 1928’de gözler kulübün eski oyuncularından Oğuz Aydın’ın transferine çevrildi. İzmir ekibi %15 pay alma hakkı kazanacak.

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Alanyaspor’da forma giyen Oğuz Aydın'la Fenerbahçe’nin anlaştığı iddia edilirken, resmi imzalar atıldığında İzmir temsilcisi bu transferde yüzde 15 pay alma hakkı kazanacak.

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Hollanda ekibi AZ Alkmaar altyapısından 2016 yılında Bucaspor altyapısına transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2’nci Lig ve 3’üncü Lig’de sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra 2021’de Alanyaspor’a transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin Oğuz’u 6 milyon Euro’ya transfer ettiği iddia edilirken, Bucaspor bu transferden 900 bin Euro gelir elde etme hakkı kazanacak.

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#Oğuz Aydın#Transfer#Bucaspor 1928

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