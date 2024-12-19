Bucaspor 1928 – Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası’nda İzmir derbisi!

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Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün Bucaspor 1928 ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları oynanıyor. İzmir derbisi de tüm sporseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Türkiye Kupası’nda zaman zaman çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmalar ekranlara geliyor. İki ekip daha önce 2022-2023 sezonunda yine Türkiye Kupası'nda karşılaşmıştı. Rakibini 2-0 mağlup eden Göztepe, adını 5. tura yazdırmıştı. İşte Bucaspor Göztepe maçı canlı yayın kanalı ve saati ile ilgili bilgiler!

BUCASPOR 1928 – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bucaspor - Göztepe maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Yeni Buca Stadyumu'nda sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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GÖZTEPE'DE EKSİKLER ÇOK

Göztepe'de Taha Altıkardeş, Juan, David Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet tedavileri devam ettiği için Bucaspor 1928 karşısında forma giyemeyecek. Tijanic ve Ahmed Ildız'ın ise son durumlarına maç saatinde karar verileceği dile getirildi.