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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Bucaspor 1928 fırsat tepti! Zirveyle aradaki puan farkı...

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Bucaspor 1928 fırsat tepti! Zirveyle aradaki puan farkı...
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Misli.com 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta evinde Çankaya FK ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, lider Diyarbekirspor’un evinde Ofspor’la 1-1 berabere kaldığı haftada zirveyle arasındaki puan farkını 1’e düşürme şansını kaçırdı.

Sarı-lacivertliler, iki hafta önce de deplasmanda Nevşehir Belediyespor’a 2-1 yenilerek yine rakibine yaklaşma fırsatını kullanamamıştı.

Diyarbakır temsilcisinin 3 puan gerisinde 2’nci sırada yer alan 26 puanlı İzmir ekibi evinde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bucaspor 1928, üst üste takipçileri Fatsa Belediyespor (D) ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor’la oynayacağı maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor.

 

Bucaspor 1928 fırsat tepti Zirveyle aradaki puan farkı...

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