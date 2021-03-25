Bu yolun sonunda Kartal için şampiyonluk var

Spor Arena / İsmail ER - Ezeli rakibi Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalmasına rağmen 1 maç eksikle G.Saray’ın 3, Fenerbahçe’nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş’ın en büyük kozu ligin son haftalarında ortaya koyduğu istikrarlı tablo. Öyle ki; siyah beyazlılar üst üste şampiyon olduğu 2015-16 ve 2016-17 de dahil olmak üzere ligde son 5 sezonda son bölümü en iyi oynayan takımların başında geliyor. Hatta geçen sezonu Başakşehir şampiyon tamamlamasına karşın Kartal son 11 maçta 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik ile 25 puan toplamıştı. Beşiktaş ligin en başarılı performansına imza atarken Başakşehir 23 puanda kalmıştı.

11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik

Yine Galatasaray’ın mutlu sona ulaştığı 201819’da da siyah beyazlılar son 11 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile hanesine 25 puan yazdırdı. Şampiyon Galatasaray mutlu sona ulaşmasına karşın 24 puanda kaldı. Bunun yanı sıra Kartal, bu sezon olası bir puan eşitliği

durumunda da avantajlı durumda. Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 4-3 yenen ve kendi sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ile yarışın devam etmesi durumunda ezeli rakibi tüm maçlarını kazansa dahi 8 galibiyet ve 1 beraberlik, siyah beyazlı takımın şampiyon olmasını sağlayacak.

İpler Kara Kartal’ın elinde

Kanarya 10’da 10 yapması durumunda maksimum 89 puana ulaşabilecek. Beşiktaş 2 maçını yitirse bile 25 puan toplaması durumunda ipi önde göğüsleyecek. 2. sıradaki Galatasaray ile rekabette ise ilk yarıdaki maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılıların ikili averajda rakibine üstünlük kurabilmesi için 39. haftadaki derbide üç farklı kazanması gerekiyor. Yine Galatasaray’ı yenmesi durumunda sarı kırmızılılar 10 maçın 9’unu kazansa dahi maksimum 89 puana çıkacağından, derbi dışında 7 galibiyet, 1 beraberlik alması dahi Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyacak. İkili averajı kaybetmediği sürece derbide mağlup olsa bile ipler siyah beyazlılarda olacak.

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