Bu yolun sonu tüm takımlarla zafer olsun! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'e büyük iş düşüyor...

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Futbolda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde play off kuraları UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde çekildi.

· Devler Ligi’ne play off’tan dahil olacak G.Saray, gruplara kalabilmek için İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Cimbom ilk maçına deplasmanda çıkacak.

· 3. ön elemede bugün Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe ise Fransız ekibini geçmesi durumunda Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise’nın eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Kanarya bu turu geçerse ilk maçını evinde oynayacak. Play-off’ta ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos’ta yapılacak.

KARTAL GEÇEN SEZONDAN SONRA YİNE LUGANO İLE OYNAYABİLİR

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off’tan itibaren sahne alacak Beşiktaş ise Sırp temsilcisi Partizan ile Fenerbahçe’nin Devler Ligi’nden elediği İsviçre ekibi Lugano arasında oynanacak maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. Rakibin Lugano olması durumunda Kartal’ın geçen sezonun rövanşını alma şansı da olacak. Trabzonspor 3. ön elemede Avusturya temsilcisi Rapid Wien’i eleyip play-off’a yükselirse Braga-Servette eşleşmesinden turu geçen takımla rakip olacak. Play-off’ta ilk maçlar 22 Ağustos’ta, rövanşlar ise 29 Ağustos’ta.

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BAŞAKŞEHİR YA İRLANDA'YA YA DA AZERBAYCAN'A GİDECEK

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis’i elerse, play-off’ta İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah’ın eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Turuncu lacivertliler turu geçmesi durumunda St. Patrick’s ya da Sabah ile karşılaşmayı 22 Ağustos’ta deplasmanda yapacak.

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YOUNG BOYS DÜŞÜŞTE

İsviçre Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Young Boys, 2024-25te yeni teknik direktörü Patrick Rahmen yönetiminde kabus gibi bir başlangıç yaptı. İsviçre ekibi ligde 4 maça çıkarken üst üste 3 mağlubiyetin ardından son sınavından beraberlikle ayrıldı. Kadrosunu 4 oyuncu ile takviye eden Bern ekibi şu anda ligde son sırada yer alıyor.

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SLAVIA YENİLGİSİZ BAŞLADI

2018’den bu yana Trpisovsky’nin çalıştırdığı Slavia Prag bu sezon 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken yenilgi yaşamadı. Prag ekibi kadrosundan Hromada, Icha, Vagner, Lingr, Beran, Ewerton, van Buren gibi isimleri kaybederken 2 takviye yaptı. Takımda geçen sezon 21 gol, 5 asist ile oynayan Cythil ve 22 gol, 7 asist ile tamamlayan Jurecka dikkat çekiyor.

YENİDEN UNION GELEBİLİR

F.Bahçe geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı Union Saint-Gilloise’i deplasmanda 3-0 yenerken evinde 1-0 kaybetse de turlamıştı. Belçika’da geride kalan sezonda şampiyonluğu 1 puanla kaçıran Union, yeni hocası Sebastien Pocognoli ile başladığı 2024-25’te 2 maçta 4 puan topladı.

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LUGANO VE PARTIZAN KENDİ LİGLERİNDE LİDER

Siyah beyazlıların geçen sezon da rakibi olan Lugano, Devler Ligi’nde Fenerbahçe’ye elenip Avrupa Ligi’ne geriledi. Golcüsü Celar’ı QPR’a gönderen İsviçre ekibi, İnter’den Zanotti, Thun’dan Dos Santos’u transfer etti. Lugano ligde 3’te 3’le ilk sırada. Sırbistan’ın köklü kulübü Partizan, golcüsü Bazdar’ı Real Sociedad’a gönderirken, Ankaragücü’nden Mujakic’in de aralarında olduğu 8 transfer yaptı. Belgrad temsilcisi sezonu da 3’te 3’le açarken Sırbistan Ligi’nde zirvede yer alıyor.

BRAGA GOL ŞOVLA ADINI BİR ÜST TURA YAZDIRDI

Servette ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alırken 9 puanla 2. sırada. Kadro değeri 24.7 Milyon Euro olan İsviçre ekibinin en değerlisi 3.5 Milyon Euro ile Timothe Cognat.

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· Portekiz'in köklü temsilcisi Braga 127 milyon Euro’luk kadro değerine sahip. Takımın en dikkat çekeni santrfor Simon Banza (18 milyon Euro). Braga bir önceki turda Maccabi Petah Tikva’yı 2 maçta 7 golle eledi.

PIATEK'İN PİYASA DEĞERİ ST. PATRICK'S'TEN FAZLA

İrlanda ekibi St. Patrick’s Athletic’in toplam piyasa değeri 3 milyon 950 bin Euro. Başakşehir’de sadece Piatek’in değerinin 6 milyon Euro olduğu düşünüldüğünde kadro kalitesiyle olası bir eşleşmede temsilcimiz favori. Yine Azerbaycan ekibi Sabah FK da 3-0 kazandığı ilk maçın ardından normal süresini 5-2, uzatmaları 6-3 geride kapattığı rövanşta Maccabi Hayfa’yı penaltılarda güçlükle eledi.

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