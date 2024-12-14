Bu yolun sonu Dünya Kupası olsun!

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İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Milli Takım, Uluslar Ligi’nde çeyrek finalde karşılaşacak olan İspanya/ Hollanda maçının galibinin yanı sıra Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselmek için Macaristan ile play-off müsabakaları oynayacak olan Milliler’in grup maçları eylülde başlayacak.

"HOLLANDA'YI DESTEKLEYECEĞİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kura sonrası Milli Takım'a çok güvendiklerini belirtirken, "İnşallah ABD'ye gideriz. 22 sene oldu. Tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonu. Amerika'ya gideceğimize sonsuz inancımız var. Bizler de elimizden geleni yapacağız arkadaşlarla beraber" dedi. TFF Başkanı, İspanya-Hollanda eşleşmesinde Hollanda'yı istediğini belirtirken, "Hollanda ile bir hesabımız var. İspanya’yı yenmeleri için onları destekleyeceğiz. Sonrasında kendi işimize bakacağız" diye konuştu.

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MONTELLA: DÜNYA KUPASI İÇİN 22 YIL UZUN BİR SÜRE

Milli Takım Teknik Direktörü Montella kurayı şöyle değerlendirdi: "Belki en zor gruplardan birindeyiz. Oyuncularımız tecrübe kazanıyor. Bu maçlar, onları da geliştirecektir. 22 yıldır Dünya Kupası’na katılmadık, uzun bir süre. Biz hazırız, grubu kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak 2. olarak play-offlar’a katılmak istiyoruz.

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FİKSTÜR BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grupları

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

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