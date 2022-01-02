Bu yıldızlar artık serbest!

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Ocak 2022 itibarıyla futbolda yeni bir dönem başlayacak... Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan birçok futbolcu, FIFA kuralları gereği 1 Ocak, yani dün itibarıyla başka kulüplerle görüşme hakkı kazandı.

Kurallar gereği oyuncular, mevcut kulüplerinin izni olmaksızın talipleriyle görüşebilecek ve gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilecek. Alıcı kulüp de eğer yaza kadar beklerse, futbolcunun mevcut kulübüne hiçbir bonservis ücreti ödemeyecek.

Mbappe Real yolunda

Serbest kalacak futbolcular listenin başında, dünyanın en değerle futbolcusu olan Kylian Mbappe bulunuyor. Finansal fair play nedeniyle önümüzdeki iki transfer döneminde futbolcu satışından en az 100 milyon Euro gelir elde etmesi gereken ve bu nedenle sıkıntı yaşaşan Paris Saint Germain, Fransız futbolcu ile henüz anlaşmış değil. Üstüne üstlük yıldız futbolcunun Real Madrid ile de yıllığı 21 milyon Euro’dan söz kestiği gelen haberler arasında...

Beşiktaş'ta döküm olabilir

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Süper Lig’de de birçok yıldızın sözleşmeleri sona eriyor. Özellikle Beşiktaş tam bir yaprak dökümü ile karşı karşıya... Cyle Larin, Josef De Souza, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Güven, Oğuzhan ve Gökhan Töre’nin sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Ekonomik ve sportif darboğazda olan siyah beyazlı ekibin bu isimlerin önemli bir kısmıyla yolları ayırmaya hazırlandığı biliniyor. Lider Trabzonspor’un başarısında önemli rol oynayan Nwakaeme ve Edgar Ie de talipleriyle konuşmakta serbest.