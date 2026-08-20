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Bu turun sonu Avrupa Ligi olsun!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Trabzonspor
Bu turun sonu Avrupa Ligi olsun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçlarında avantaj arayacak.

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UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün ilk maçlar oynanırken iki temsilcimiz sahaya çıkacak.

Avrupa macerasına 2. ön eleme turunda başlayan, sırasıyla Midtjylland ve Hradec Kralove’yi eleyen Beşiktaş Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Yeni transfer Dusan Vlahovic görev verilirse bu maçta oynayabilecek. Kart cezası sona eren sol bek Kassoum Ouattara da Vincenzo İtaliano’nun alternatifleri arasında... Felix Uduokhai UEFA listesinden çıkarıldığı için bugün forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar, Baldasarra, Burba, Benchaib, Slivka, Krekovic, Renan.

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Aynı saatte Trabzonspor da bu sezon Avrupa’daki ilk maçına çıkacak. Avrupa Ligi’ne doğrudan play-off turundan başlayan Fırtına, Papara Park’ta Macaristan ekibi Ferençvaroş’u konuk edecek. Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay ve Batagov’un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muci, bugün forma giyemeyecek. Trabzonspor’da, Kasımpaşa deplasmanında oyuna sonradan giren Muhammed Salah’ın bugün ilk 11’de sahada olması ve Trabzon’da ilk kez bir müsabakaya çıkarak taraftarlarla buluşması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Ferençvaroş: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Keita, Bamidele Yusuf, Joseph.

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