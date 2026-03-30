Bu takımda herkes santrfor!

A Milli Takım’daki görevine 21 Eylül 2023’te attığı imzayla başlayan Vincenzo Montella, oynattığı sistem itibariyle dünyada eşine çok az rastlanan bir teknik direktör. Bugüne dek 30 maçta ay yıldızlı ekibimizi yöneten Montella, bunların sadece 10’unda orijinal mevkisi santrfor olan oyunculara şans verdi. Cenk Tosun’u 4, Deniz Gül ve Umut Nayir’i 1 maçta görevlendiren Montella, diğer 20 karşılaşmada, 4-6-0 olarak bilinen, sabit bir santrforun olmadığı, forvetteki oyuncuların değişmeli olarak santrforluğa evrildiği bir sistemi uygulattı.

Sık sık eleştiriliyor ama...

Söz konusu sistem her ne kadar sık sık eleştiriliyor olsa da alınan saha sonuçları, Türk futbolunun yıllardır en büyük eksikliği olan santrforsuzluk problemini Montella’nın gayet başarıyla çözdüğünü gösteriyor.

Ay yıldızlı ekibimiz, İtalyan çalıştırıcı döneminde oynadığı 30 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alırken, rakip fileleri 54 kez havalandırıp maç başına 1.8 gol ortalaması yakaladı. Vincenzo Montella’nın orijinal santrforsuz sisteminin başarılı olduğunu gösteren asıl istatistik gollerin dağılımında görülüyor...

Tüm mevkilerden gol katkısı aldı

Öyle ki, Montella kaleciler dışındaki tüm mevkilerde oynattığı oyunculardan gol katkısı aldı. 30 maçlık Montella döneminin en çok gol atan ismi 10 golle Kerem Aktürkoğlu olurken, Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu 5’er, İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral 4’er, Cenk Tosun 3, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de 2’şer gol kaydetti. Samet Akaydin, Yusuf Sarı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan ve Deniz Gül ise 1’er kez gol sevinci yaşadı.

Bulgaristan’ı 6-1 ve 2-0 yendiğimiz 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçlarında da Popov ve Chernev kendi kalelerine birer gol attı.

Asist krallığında Arda Güler zirvede

Montella döneminde asist yapan oyuncuların sayısı da gollere paralel olarak ilerliyor. 30 maçlık periyotta 17 farklı isim gol pası vererek, gollerimize katkı verdi. Montella’lı A Milli Takım döneminin asist krallığında Arda Güler (7) ilk sırada yer alırken, Hakan Çalhanoğlu 6, Oğuz Aydın 4, Orkun Kökçü de 3 asist üretti.

Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz 2’şer asist yaparken, Salih Özcan, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Yusuf Sarı, İsmail Yüksek, Cenk Özkaçar ve Umut Nayir 1’er asistle milli takımın gollerinde pay sahibi oldular.

