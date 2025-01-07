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Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

1- Beşiktaş’ta Adalı-Yalçın görüşmesinin sonuçsuz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Beşiktaş’ın rotası ne olmalı?

Uğur MELEKE: OYUNCU GELiŞTiRMEDE USTA BiR iSiM

Bence zaten en başından beri Beşiktaş’ın tek seçeneği Sergen Yalçın olmamalıydı. Edin Terzic iyi bir opsiyon. Razvan Lucescu da öyle. Ancak ben Beşiktaş’ın yerinde olsam o şansı Slaven Bilic’e verirdim. Bilic 2013- 15 arası Ersan, Franco, Oğuzhan, Olcay, Kerim, Gökhan gibi adamlarla gelişen bir takım yarattı. Avrupa’da Tottenham’ı ve Liverpool’u eledi. Oyuncu çıkarmada ve geliştirmede usta bir isim. Bilic, Beşiktaş’ın başında Liverpool, Tottenham gibi devlere karşı büyük takım davranışı gösteren son hocaydı.

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Mehmet ARSLAN: YABANCI HOCA GETiRiLMELi

Slaven Bilic duruyor. Fazla düşünmeye gerek yok. Bu geçiş döneminde Beşiktaş’a ihtiyacı olmayan hiçbir hocayı getiremezsiniz takımın başına. Takım tel tel dökülüyor. Sergen Yalçın haklı. Niye kariyerini bu takım için riske etsin ki! Yabancı hocadan başka alternatifi yok. Onun için Bilic diyorum.

Güntekin ONAY: SERDAL ADALI DOĞRU TERCiH YAPACAKTIR

Serdal Adalı’nın Beşiktaş için zor günlerde hiç pes etmeden elini taşın altına koyması camia açısından sevindirici. Teknik direktörlük için ilk Sergen Yalçın’ın kapısını çalması da doğru. Yalçın’ın ise kardeşinin sağlık sorunlarını öne sürerek konsantre olamayacağını ifade etmesi de son derece normal. Adalı’nın uluslararası menajerlerle güçlü bir iletişimi var. Beşiktaş’a yakışan, takımı hedeflere taşıyacak bir teknik direktör tercihi yapacağını düşünüyorum.

Fırat AYDINUS: CAMiAYI BiLEN BiRi OLMALI

Sergen Yalçın’ın teklifi geri çevirmesi sonrası görünen o ki, Beşiktaş sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak. Yeni teknik adam, Beşiktaş’ı tanıyan ve ortamını bilen biri olmalı. Eğer önümüzdeki sezon öncesi getirilirse, silbaştan tekrardan zaman kaybına yol açabilir. Alışma evresi ve sistemin oturması için zaman tanınması gerekliliği taraftarların kabul edeceği bir durum değil.

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2- G.Saray-Göztepe maçının ardından F.Bahçe ve Göztepe acilen yabancı hakem istedi. Yabancı hakem sorunları çözer mi?

Mehmet ARSLAN: GÖRMEDiLER DEMiYORUM RESMEN GÖZLERiNi KAPADILAR

Galatasaray-Göztepe maçı ile birlikte hakemlere olan inancımı kaybettim. Sahada 3 göz, VAR’da bir o kadar hakem, maçı izleyenlerin gördüklerine gözlerine kapadılar. Görmediler demiyorum, resmen gözlerini kapadılar. VAR kadrosu dahil bu hakemlere bir daha görev verirlerse onlar da bu oyunun bir parçası olurlar. Kusura bakmayın, bu sistem iflas etmiştir. Yabancı hakemden başka yol yok artık. Bu komediyi seyretmektense, Premier Lig’i seyrederim daha iyi.

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Fırat AYDINUS: YABANCI HAKEMDEN ÖNCE YABANCI MHK DENENEBiLiR

Eğer sorun güven ise bu kulüpler demedi mi ‘genç hakem olsun, hiç olmazsa hata yaparsa sadece hata yaptı’ deriz. Bu yüzden bazı kulüplerin, TFF ve MHK’nin isteği doğrusunda birçok hakemin hakemliğine haksız bir şekilde son verilmedi mi? Ha yok eğer sorun güvenin yanında yapılan fahiş hatalar ise buna sadece yabancı hakem çözüm olmaz. Ayrıca Kulüpler Birliği oluşacak yeni sistemde; şirketleşmede ve geçiş sürecindeki Danışma Kurulu’nun içerisinde kontenjanlarını kariyerli ve emekli olmuş yabancı hakemlerden seçebilir. Belki de yabancı hakemden önce profesyonel anlamda yabancı MHK denenebilir.

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Güntekin ONAY: MHK HESAP SORMALI VE BUNLARI KAMUOYU iLE PAYLAŞMALI

Yabancı hakem meselesi yıllardır temcit pilavı gibi sürekli önümüze konuyor. Her hafta 9 maça nasıl yabancı hakem getireceksin? Böyle bir şey mümkün değil. VAR uygulaması bile hakem tartışmalarını bitirmedi çünkü orada da bir standartsızlık söz konusu. Ayrıca penaltı, ofsayt, kırmızı kart gibi problemleri VAR ile aşsak dahi basiretsiz hakemlerin sarı kart konusundaki akıl dışı standartsızlığını nasıl düzelteceğiz? Gözünün önündeki net pozisyona sarı kart vermeyen hakemlere MHK acilen hesap sormalı. Seminerlerde kimseden çekinmeden, görüntülerle pozisyonların hesabı sorulmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalı.

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Uğur MELEKE: ESAS SORUN HAKEMLER DEĞiL; YALANCI VE ZENGiN HOLiGAN KULÜP YÖNETiCiLERi

Ben de hakem performanslarının elbette gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bence Türkiye’de esas sorun hakemler değil; yalancı, manipülatör, zengin holigan kulüp yöneticileri. Göztepe Teknik Direktörü Stoilov’un maç sonu açıklamasını yakalayabildiniz mi bilmiyorum. Açıklaması şöyleydi Stoilov’un: “Hakem konuşmak benim işim değil. Benim takımımda çözmem gereken yeterince sorun var. Futbolun içindeki hocalar, başkanlar hakemlerle ilgili fazla konuşmamalı. Hakemlerin kendilerini geliştirmeleri için sağlıklı ortam sağlanmalı.”

3- Galatasaray, sezonun en zorlu günlerinden birinden 2-1’le kayıpsız çıktı. Göztepe karşısında nasıl buldunuz Galatasaray’ı?

Güntekin ONAY: OSiMHEN’iN CEZA SAHASINDA 2 KEZ TOPLA BULUŞABiLDiĞi BiR MAÇTI

Galatasaray’da Göztepe karşısında Osimhen, Mertens, Torreira ve Davinson Sanchez gibi takımı ayakta tutan oyuncular performans olarak çok kötüydü. Buna rağmen özellikle Yunus ve Sara’nın iyi oyunlarıyla galibiyete ulaşmayı başardılar. Bir haftalık tatilin ardından futbolcuların sahaya çıkıp tekrar böyle yoğun bir mücadelenin içine girmesi kolay değil. Galatasaray’daki oyuncu grubu sürekli kazanıyor ve o kadar başarılı ki, Okan Buruk onları kıramıyor ve diğer takımlara oranla fazla izin veriyor. Bu açıdan Göztepe maçı çok tehlikeliydi. Ve fazla pozisyon üretemediği karşılaşmada kazanmak değerliydi. Şu kadarını söyleyelim; Osimhen ceza sahasında sadece 2 kez topla buluşabildiği bir maç oynadı.

Mehmet ARSLAN: BU SEZONUN EN KÖTÜ GALATASARAY’INI VE EN KÖTÜ HAKEMiNi iZLEDiK

Bu sezon izlediğim en kötü Galatasaray’dı. Yeni yıl için verilen aranın onlara yaramadığı çok açık. Ön alan baskısı, paslaşma, ikili mücadelelerde etkin olan, rakiplerine göz açtırmayan o takım gitmiş, başka bir takım gelmiş gibiydi. Süper Lig’in tartışmasız en iyi stoperi Davinson Sanchez bile Galatasaray kariyerinin en kötü maçını oynadı. Göztepe’nin attığı golde çok bariz hatası vardı. Galatasaray eğer 3 puanla ayrıldıysa, Yunus Akgün, Mertens ve Sara ile birlikte maçın hakeminin elini sıksın. İzlediğim en kötü hakem ve bu sezonun en kötü Galatasaray’ı.

Fırat AYDINUS: ÇOK ÖNEMLi iKi DÖNEMECiN BiRiNCiSiNi KAYIPSIZ ATLATTILAR

Galatasaray bu sezon Süper Lig’in gözde takımlarından biri olan Göztepe’ye karşı iyi oynamasa da kazanmasını bildi. Bu sezon yıldızını en çok parlatan oyuncu olan Yunus Akgün’ün performansı yine ön plandaydı. Lige verilen aradan sonra Göztepe ve Başakşehir ile oynayacağı zorlu maçlar Galatasaray için önemli birer dönemeç niteliğindeydi. Bu dönemeçlerin ilk ayağını üç puan alarak atlatmasını bildiler.

Uğur MELEKE: GÖZTEPE, BiR DÖNEM PREMiER LiG’DE DEVLERi ZORLAYAN STOKE CiTY’YE BENZiYOR

Göztepe, ligin karşılaşması en zor takımlarından biri. Belki de birincisi. Klasik 3-5-2 oynuyorlar, kazandıkları toplarla çok hızlı kontratağa çıkıyorlar. Heliton, Bokele, Romulo gibi 190 üstü oyuncuları var. Sadece kornerlerde değil taçlarda da tehdit yaratıyorlar. Bir dönem Premier Lig’in tüm devlerini zorlayan Stoke City’ye benziyorlar stil olarak. O yıllarda büyük takımlar kötü de oynasalar Stoke City’yi yenerlerse iyi bir sonuç olarak kabul ederlerdi bunu. Muhtemelen Okan Buruk’ta da Stoke’u yenmiş olma mutluluğu vardır şu an.

4- F.Bahçe, Hatay’ı 2-1 yendi ve puan farkını 8’de tuttu. Sarı lacivertlilerin oyununu ve 3’lü savunmayı nasıl değerlendirirsiniz?

Mehmet ARSLAN: FENERBAHÇE TARAFTARI HAKLI EZiYET ÇEKMEKTEN BIKTILAR

Teknik direktörü yok Hatayspor’un. 10 oyuncusu da sakat veya cezalıydı. Fenerbahçe’nin oynadığı futbola bakıyorum ve Jose Mourinho’ya soruyorum; “Her hafta üstüne para vererek bu futbolu, bu Fenerbahçe’yi izler mi?” Bırakın para vermeyi, üstüne para verseniz bile izlenmez bu futbol, kusura bakmayın. Taraftar yönetimi istifaya çağırıyor. Yanlış. Adres önce Mourinho. Onun istekleriyle kuruldu bu takım. Hoş, Aziz Yıldırım’ın hamlesiyle yönetim de Mourinho için mecbur kaldı. Kısacası, taraftar haklı. Her hafta eziyet çekmekten bıktılar.

Uğur MELEKE: 3-4-1-2 FORMASYONU, DZEKO’YU ÖZGÜRLEŞTiRDi, SAHANIN EN iYiSiYDi

Fenerbahçe’nin oyununda büyük bir gelişim yok. Ligin şu anda en problemli takımı Hatay’a karşı dahi öyle göze çok hoş gelen bir futbol sergileyemediler. Ancak Mourinho’nun Eyüp karşısındaki sıkıcı ve renksiz futboldan sonra Hatay önünde 3-4-1-2’yi denemesi mantıklı. En azından işlerin kötü gittiğini kabul edip, yeni bir şey deneme iradesi gösterdi. Sol stoper oynayan Levent acemiydi. Kanat beklerden Kostic hareketli, Samuel’se etkisizdi. Ancak bu 3-4-1-2 formasyonu, Dzeko’yu özgürleştirdi. Oyun kurucu gibi oynadı ve sahanın en iyisiydi Boşnak yıldız.

Güntekin ONAY: MOURiNHO NE YAZIK Ki AKICI, TEMPOLU VE PRESE DAYALI BiR OYUN iNŞA EDEMEDi

Hatayspor zor durumda. İstanbul’a 10 eksikle geldi. Amatör lisansı olan 17 yaşındaki stoper Yiğit Ali Buz ile oynadı. İstatistiksel olarak Fenerbahçe çok fırsat yakalamış ve pozisyonları kaçırmış olabilir ama rakibin durumu gözardı edilmemeli. Hatayspor 95 dakika maçın içindeydi. Fenerbahçeliler ligde sondan ikinci, başkanı ve teknik direktörü ayrılmış, 5 oyuncusu sakat, 5 oyuncusu cezalı olan Hatayspor’a karşı ‘şu kadar pozisyona girdik, farkı kaçırdık’ diye kendini avutmamalı. Mourinho ne yazık ki akıcı, prese dayalı, tempolu ve hızlı bir oyun inşa edemedi.

Fırat AYDINUS: OYUNDAN ZiYADE SONUCUN ÖNEMLi OLDUĞU BiR MAÇI KAZANMAYI BAŞARDI

Mourinho'nun bu maçta üçlü savunma tercihinin nedeni, ligin en zayıf takımlarından biri olan Hatayspor’a karşı rahat ve bol gollü bir galibiyet alacağı beklentisi idi. Yine bu sebeple ilk 11’de çift santrforla müsabakaya başladı. Şampiyonluk yolunda artık oyundan ziyade sonuca endeksli bir sürece girildi. Dolayısıyla Fenerbahçe, oyun olarak taraftarını tatmin etmese de 3 puanı kazanmayı başardı. Tabii ki bu galibiyette en büyük pay da golleri atan Youssef En-Nesyri’ye ait.

Murat Fevzi TANIRLI: 18. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· Sakın gol atma Da Costa!

· Gol attığı maç sayısı 7.

· Bu 7 maçtaki galibiyet sayısı: 0 (6B, 1M).

· Yeni FiFA adayı Oğuzhan Çakır.

· Bir kritik kararı da sen vereydin!

· Bu sezon toplam 5 VAR müdahalesi.

· Haftanın tek sessizi: Adana Demir (Gol yok).

· Toplam gol: 26.

· Dört maç 2-1, iki maç 1-1.

· Stadyumlar mı karıştı :)

· En çok şut: Antalya-Eyüp: 37.

· En az şut: Galatasaray-Göztepe: 19

· 18. hafta tekme tokat başladı.

· Alanya-Konya ve Rize-Beşiktaş.

· 32’şer faul.

· Haftanın ıskaları.

· Galatasaray: 28 orta-3 isabet.

· Rizespor: 6 net pozisyon-1 gol.