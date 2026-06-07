Bu seçimi 'kararsızlar' kazanacak!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü’nde seçimli genel kurullar 2 gün sürer ve başkanlığa kimin seçileceği sorusu genelde ilk günden cevabını bulur. Kongrenin yapıldığı mekanda gelişen olaylardan ibrenin kimden yana olduğunu kolayca anlarsınız. Ama bu kongre diğerlerinden çok farklı... Toplantının yapıldığı Chobani Stadı’ndaki genel hava ve konuştuğumuz kongre üyelerinin anlattıkları, karşımıza çok ilginç bir tablo çıkarıyor. Şöyle ki;

1-) KARARINI BUGÜNE BIRAKANLAR ÇOK FAZLA

Ne Aziz Yıldırım ne de Hakan Safi, kendi taraftarları dışında kimseyi tam olarak ikna edebilmiş değil. Kararsızların oranı bugüne dek hiçbir seçimde olmadığı kadar yüksek. “Kongre üyelerinin büyük bölümü kime oy vereceğine bugün sandık başında karar verecek” dersek, emin olun yanılmayız

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

2-) GENÇLER GEÇMiŞLE FAZLA iLGiLENMiYOR

Haberin Devamı

Fenerbahçe camiası 2’ye bölünmüş durumda. ‘Kongre üyeleri’ diye tabir edebileceğimiz orta yaş ve üzeri kesimi kapsayan üyelerin büyük çoğunluğu Aziz Yıldırım’ı destekliyor. ‘Tribüncü’ olarak adlandırılan gençlerin ağırlıkta olduğu bölüm ise Hakan Safi’den yana.

3-) KATILIM 25 BiNi AŞARSA iBRE SAFi’YE DÖNER

Eğer bugünkü oylamaya katılacak üye sayısı 20 bin civarında seyrederse Aziz Yıldırım’ın kazanma ihtimali yüzde 60’a 40 olarak görülüyor. Bu tezi savunanların dayanak noktası; Yıldırım’ın Ali Koç’a kaybettiği 2024’teki son seçimde 10 bin 483 oy almış olması. Yıldırım’ın 10 bin civarında kemik oyu olduğu tahmin ediliyor. Katılımcı sayısı 25 bini aşarsa, oy kullanan genç kongre üyeleri daha fazla olacağı için ibre bu kez Hakan Safi’den yana döner.

AZiZ YILDIRIM’IN AVANTAJLARI

a-) Tecrübe... Geçmişte 20 yıl başkanlık yapması.

b-) Hakan Safi’ye nazaran güçlü bir yönetim kurulu oluşturması.

c-) 3 Temmuz Şike Kumpası’nın 1 numaralı mağduru olması.

d-) Barışçıl mesajlar vermesi ve itidalli duruşu. Tüm söylemlerinde camiayı kucaklayıcı ifadeler kullandı, birlik beraberliğe çağırdı. Rakibi Hakan Safi’nin kendisine yönelik sert sözlerine dahi ılımlı karşılıklar verdi.

Haberin Devamı

AZiZ YILDIRIM’IN DEZAVANTAJLARI

a-) Teknik direktör ve futbolcu transferleri konusunda net bir açıklama yapmaması, isim zikretmemesi.

b-) Camianın bir bölümünün, özellikle de gençlerin karşı çıktığı Aykut Kocaman’ı teknik direktörlüğe getireceği iddiası.

c-) Geçmişteki 20 yıllık başkanlığı döneminde görülen ve bazı kesimlerce ‘anti-demokratik’ bulunan icraatları (Özellikle ‘tribüncü tayfa’ denilen kesim tarafından benimsenmiyor).

d-) 73 yaşına gelmiş olması.

HAKAN SAFi’NiN AVANTAJLARI

a-) Rakibi Aziz Yıldırım’dan 20 yaş daha genç olması (53).

b-) Kendinden emin tavırları. Her konuda cesurca açıklamalar yapması ve bu özelliğiyle kulübün haklarını en iyi şekilde savunacağı izlenimini vermesi.

Haberin Devamı

c-) Seçildiği takdirde Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood gibi dünyaca ünlü futbolcuları transfer edeceğini açıklaması (Bu özelliği, genç kuşağı cezbediyor).

HAKAN SAFi’NiN DEZAVANTAJLARI

a-) Tecrübesizliği... Ali Koç dönemindeki 15 aylık yönetim kurulu üyeliği dışında kulüp idareciliği deneyimi yok.

b-) Söylemleri ve vaatleri bazı kesimlerce ‘çok fazla iddialı’ bulunuyor. Kulübün gelir-gider durumu herkesçe bilinmesine rağmen, Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood gibi pahalı yıldızları transfer edeceğini açıklaması, “Bu para nereden bulunacak? UEFA’nın mali kriterleri ne olacak? Kriterler aşılırsa kulüp ceza mı alacak?” sorularına yol açıyor

Haberin Devamı

c-) Aziz Yıldırım’a yönelik zaman zaman söylediği bazı sözler ve suçlamalar gereğinden fazla sert bulunuyor.