Bu saygısızlığa FIFA seyirci kaldı!

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Futbolsevlerin 4 yıldır heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın başlamasına artık sadece saatler kaldı. Yarın Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak karşılaşma ile birlikte ilk kez 48 ülkenin mücadele edeceği organizasyonda toplamda 104 maç oynanacak. Ancak bu heyecana herkes aynı oranda dahil olamıyor. Turnuvaya katılma hakkı kazanan İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takım kafilelerinin maruz kaldığı muameleler, FİFA tarafından görevlendirilen bir hakemin ABD’ye alınmaması, ülkeye giriş izni olan taraftarların bir anda bu haklarının elinden alınması Dünya Kupası öncesi büyük yankı uyandırdı.

iRAN’DA 13 KiŞiYE ViZE VERiLMEDi

Daha maçlar başlamadan yapılan bu ayrımcılık tepkileri beraberinde getirirken dünya futbolunun patronu FİFA’nın yaşananlar karşısında sessiz kalması da tepki çeken bir başka konu oldu. İşte Dünya Kupası öncesi yaşanan skandallar:

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İRAN: Orta Doğu’da yaşanan siyasi krizin faturası özellikle İranlı futbolculara yansıdı. Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G grubunda yer alan İran, ABD ile vize krizi yaşadı. Kafile uzun süre konsoloslukta bekletilmekte kalmadı takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları onaylanmadı.

IRAK: Milli futbolculardan Aymen Hussein’in ülkeye giriş öncesi 7 saat sorgulanması ABD’de yaşanan bir diğer kriz oldu.

SOMALiLi HAKEM ÜLKEYE ALINMADI

Bu olumsuz durumlardan nasibini alan sadece takımlar olmadı. FİFA tarafından turnuvaya davet edilen Somalili hakem Omar Artan da ABD’ye alınmadı. FIFA tarafından Dünya Kupası’nda görev yapmak üzere seçilen Artan, Miami Havalimanı’ndan yapılan incelemelerin ardından ülkeye alınmadı. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025’te yılın hakemi seçilen deneyimli isim aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu. Somali, Donald Trump başkanlığındaki yönetimin seyahat yasağı listesinde yer alırken, FİFA da ABD makamlarıyla görüştükten sonra, Artan’ın turnuvada yer alamayacağını duyurdu.

SENEGAL’E ADETA SUÇLU MUAMELESi

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ABD’ye iniş yaptıktan sonra güvenlik kontrolüne takılan ülkelerden biri de Senegal oldu. Senegal kafilesi daha terminale dahi girmeden uçaktan inerken büyük bir şokla karşılaştı. Merdivenin başında bekleyen güvenlik görevlileri uçaktan indikleri esnada futbolcuları tek tek durdurup detaylı bir aramadan geçirdi. Öyle ki kafilede yer alanlar önce bir sandalyeye oturtuldu ve ayakkabıları çıkarıldı. Sonrasında ayağa kaldırılıp X-Ray cihazıyla bütün vücutları tarandı. Güvenlikler bununla da yetinmeyip çantaların iç yüzlerini dışına çevirttirdi. Adeta suçlu gibi yapılan muamele sosyal medyada kısa süre içerisinde yorumları da beraberinde getirdi.

ÖZBEKiSTAN’A KÖPEKLi ARAMA

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Özbekistan Milli Takımı da hem ülkeye girişte hem sonrasında kötü muamele gören ülkelerden biri oldu. New York‘ta Hollanda ile oynayacakları maç için stada gelen Özbekistan Milli Takımı önce tek tek X-Ray cihazından geçirildi. Sonrasında teknik ekip, futbolcular ve görevlerinin çantaları ortada bir yerde toplatıldı polis köpekleri (K9) tarafından yapılan kontroller sonrası içeri girebildiler. İtalyan futbolunun efsanelerinden, Özbekistan Milli Takım Teknik Direktörü Fabio Cannovaro yaşadığı şoku maç sonrası “Bana bunun kurallar olduğunu söylediler, ama sonuçta kontrol sadece bize yönelikti. Bunu onlara sormanız gerekiyor” sözleriyle ifade etti.

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iSKOÇ TARAFTARLARA ViZE ŞOKU

Belçika Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Kevin de Bruyne de ABD’ye girişinde sınır güvenlik görevlilerin detaylı aramalarına maruz kalan isimler arasında yer aldı. Sandalyeye oturtulan de Bruyne detaylı bir X-Ray taramasından geçirildi.

ABD’de benzer sıkıntıları Fransız Ligue 1 ekibi Rennes’te forma giyen İsviçre Milli Takım futbolcusu Breel Embolo da yaşadı. Kamerun asıllı oyuncuya vize vermeyen ABD, ülke federasyonun başvurusu sonrası yapılan incelemeler sonucu günler sonra oyuncuya ülkeye giriş izni verdi.

Yine 90 gün vizesiz ABD’ye giriş hakları olan İskoç taraftarların vizeleri günler kala iptal edildi.