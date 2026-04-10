Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, Güntekin Onay, Mehmet Ayan ve Banu Yelkovan, 'Bu saatten sonra Galatasaray şampiyonluğu verir mi?' sorusunu yanıtladı.

UĞUR MELEKE: DERBİNİN SONUCUNU BEKLEMEK GEREK

Galatasaray geçen sezonun tümünde sadece 13, önceki yıl da 12 puan yitirmişti. Bu sezon daha rekabetçi. Şimdiden 17 puan kaybı var. Bir başka detay da bu yıl yarışın üçlü olması. Son iki sezonda üçüncüler Galatasaray’dan toplam 66 puan fark yediler. Bu yıl lig bir tık daha dengeli. Trabzonspor da yarışta. Tabii ki Galatasaray’ın genetik olarak bir final yapma ustası olduğunun farkındayım. Kırılma anlarında kolay kırılmıyorlar. Ancak şunu söyleyebilirim rahatlıkla: Kalan 6 haftada yarıştaki 3 takım da puan kaybeder. Beklenmedik puanlar da yitirebilirler. Bu sezonun dinamikleri biraz böyle. O yüzden daha net fikir sahibi olabilmek için 26 Nisan’daki derbinin sonucunu beklemek gerekecek sanki.

GÜNTEKİN ONAY: DÜĞÜMÜ 26 NİSAN'DAKİ DERBİ ÇÖZECEK

Galatasaray'ın şampiyonluk hesabı kalan 6 hafta için çok net. Fenerbahçe’ye evinde yenilmediği takdirde sarı lacivertliler tarafından geçilmesi hemen hemen imkansız. Ancak beraberlik durumda bu kez kalan maçlarını kazandığı takdirde Trabzonspor devreye girecek. Böylece ikili averajı da Galatasaray karşısında elinde bulunduran bordo mavililer, sarı kırmızılıların bir başka beraberliğinde dahi şampiyonluk ipini göğüsleyebilir. İpler tabii ki Galatasaray’ın elinde. Ancak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi büyük ölçüde düğümü çözecek. Osimhen’in ne zaman döneceği de Galatasaray açısından önemli.

MEHMET AYAN: BURALARDA KAYBETMEK GENETİĞİNDE YOK

Galatasaray genetiğinde bu saatten sonra şampiyonluk vermek falan yok. Ama dün önceki akşam, sarı kırmızılılar Göztepe’de puan kaybetmiş olsaydı bildiğiniz fetret devri başlardı 25 Mayıs’a kadar ya da kongre gününe kadar... Galatasaray bu saatten sonra şampiyonluğu bence vermez. Ama verdiği takdirde genetiğine aykırı hareket etmiş olur, kaldı ki sarı kırmızılıların genetiğinde buralardan şampiyonluk vermek olmadığı gibi buralardan şampiyonluk verenlerin de genel kurula hesabını vermesi son derece güç olur. Galatasaray hep kazanandır ama kaybettiği zaman içeride hesabı da çok net, açık, ağır ve geleneksel olarak sorandır.

BANU YELKOVAN: BASKIYI YÖNETME ALIŞKANLIĞINI UNUTMAMALI

Ligin kaderini belirleyecek maçın G.Saray-F.Bahçe derbisi olduğu sır değil; maçın G.Saray’ın sahasında oynanacak olması da puan farkıyla gelen psikolojik üstünlüğe eklenerek liderin elini güçlendiriyor. F.Bahçe için sorun artık sadece G. Saray’la değil, Trabzonspor’la da yarışıyor olması; bu da denklemi daha karmaşık hale getiriyor. Öte yandan G.Saray’ın Göztepe karşısında ikinci yarıda kısa süreli de olsa yaşadığı panik, ligin ne kadar kırılgan dengeler üzerinde ilerlediğini gösteriyor. Yine de son üç sezonun şampiyonu G.Saray’ın bu haftaları iyi oynama alışkanlığı olduğunu ve bu baskıyı yönetme alışkanlığına sahip olduğunu en başta kendisinin unutmaması lazım. Bu noktadan sonra şampiyonluğu kaybetmesi için sadece puan değil, kontrolü de kaybetmesi gerekir.

