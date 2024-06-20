Bu rakipler tam dişimize göre!

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının kazananı ile karşılaşacak. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ART ARDA İKİNCİ SEZON LUGANO

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Lugano, geçen sezon İsviçre Ligi’nde şampiyon Young Boys’un arkasında ikinci oldu. Siyah beyazlı renklere sahip kulüp geçen sezon Konferans Ligi’nde Beşiktaş’la aynı grupta yer almış, İstanbul’da son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-2 yendiği temsilcimize sahasında 2-0 mağlup olmuştu.

Maçlarını 4.900 kapasiteli Cornaredo Stadı’nda oynayan Lugano’nun kadrosuna 36 milyon Euro değer biçiliyor. Slovenyalı forvet Zan Celar, Kosovalı kaleci Amir Saipi takımın öne çıkan isimleri.

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TOBOL, GALATASARAY'A ELENMİŞTİ

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, ilk turdaki Ruzomberok (Slovakya)-Tobol Kostanay (Kazakistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Geçen sezon 1. ön eleme turundan başladığı Konferans Ligi’nde üç rakibi geçerek play-off turuna kadar çıkan Tobol, 2009-10 sezonunda Avrupa Ligi’nde Galatasaray’la eşleşmiş ve temsilcimize 1-1 ve 0-2’lik skorlarla elenmişti.

Ruzomberok ise Avrupa’da üçüncü eleme turundan öteye geçememiş bir ekip. Slovakya Kupası’nı kazanan kulüp böylece Avrupa Ligi vizesi aldı.

AVRUPA'DA HİÇ GALİBİYETLERİ YOK

Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, birinci eleme turunda oynanacak Isloch Minsk (Belarus)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Bu ekiplerden Isloch henüz 2007’de amatör bir kulüp olarak kuruldu. 2013’te 1. Lig’e yükseldikten sonra kadrosunu profesyonel yapan siyah beyazlı kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılıyor.

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LA Fiorita ise tarihinde 15. kez Avrupa kupalarına katılıyor. Mavi beyazlılar ilk 14 seferde hiç tur atlayamadıkları gibi hiç galip de gelemediler ve sadece 3 beraberlik alabildiler.