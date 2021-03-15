Bu oyun ve skor kimseyi mutlu etmedi

Süper Lig’in kendi sahasında en az galibiyet alan takımı Erzurumspor düşme hattında olduğundan; deplasmanda oynadığı son beş maçını kazanan Trabzonspor ise geçen hafta aldığı beklenmedik Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında sezonu üst sıralarda bitirme iddiasını sürdürmek için kazanmak istiyordu. İki takımın da üç puan için son derece haklı sebepleri olmasına rağmen, ilk yarının son düdüğü çaldığında gol pozisyonu açısından son derece kısır bir ilk yarı izlemiştik. Trabzonspor’un rakip kaleye isabetli şutu yoktu ve oyunun hakimiyetini bir türlü eline alamamıştı. Erzurumspor kanatlardan gelmeye çalıştıysa da yakaladığı iki net pozisyonu kullanamamıştı. Böylece ilk 45, Trabzonspor’un Süper Lig’de oynadığı son 9 maçın ilk yarılarının bittiği gibi, berabere sona erdi.

SON 15 DAKiKADA HIZLANDI

Hücum anlamında sıkıntılı ilk yarının ardından, iyi bir ikinci yarı umudumuzu korumamızı sağlayan yegane detay iki takımın da kazanmak için elinden geleni yapacağını bilmemizdi.

BB Erzurumspor’un oynadığı karşılaşmaların 61-75. dakikaları arasında 10 gol atıp 12 gol yemiş olması, en azından o dakikalarda bir gol göreceğimizi, sonrasında da maçın hareketleneceğini düşündüren detaydı ama maçın asıl hız kazandığı dönem son 15 dakika oldu.

EŞiT İSTATiSTiKLER

Orta sahaların düşmesiyle, maçın son bölümü karşılıklı gol pozisyonlarıyla çok daha heyecanlı geçti. Daha çok bastıran, isteyen ve pozisyon yakalayan Aatif Chahechouhe’nun liderliğinde Erzurumspor olsa da mavi beyazlı takım Süper Lig’deki iki sezonunda gol atamadığı tek rakibi olan Trabzonspor’a karşı makus talihini yenemedi.

Maç biterken Erzurumspor çok daha fazla pozisyona girmiş olsa da istatistiksel olarak topla oynama yüzdeleri de pas sayıları da isabetli pasları da birbirine neredeyse eşitti. Oyun olmasa da en azından istatistikler sonucu doğruladı.

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