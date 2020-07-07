Bu ne yaman fikstür! Süper Lig tarihinde böylesi görülmedi

Süper Lig’de sezon sonu yaklaşırken gerek şampiyonluk ve Avrupa kupalarına gitme gerekse kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Kulüpler ve taraftarlar şimdiden hesaplara başlarken fikstür bu sezon tarihte eşi benzeri görülmemiş bir rastlantıya

sahne oldu. Bilindiği gibi Süper Lig’de her sezon başı çekilen fikstürde kulüplere birer numara veriliyor ve her kulübün fikstürü önceden belirlenmiş anahtara göre otomatik olarak oluşuyor. Bu sistemde ligdeki takımlardan 17’si, bir başka ekibin fikstürünü takip ediyor.

Biri içeride diğeri dışarıda

Bu sezon fikstürde Galatasaray Ankaragücü’nü, Beşiktaş Konya’yı, Fenerbahçe Yeni Malatya’yı izlerken ilginç bir tesadüfle Trabzonspor şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir’i takip ediyor. Yani Boz Baykuşlar’ın oynadığı takımlar bir hafta sonra Fırtına oynuyor. Kaderin bir cilvesi, Başakşehir önümüzdeki üç hafta, ligde kalma savaşı veren Denizlispor, Konya ve Kayserispor’la oynayacak, tabii Trabzon da. Birinin içeriğe konuk ettiğiyle diğeri deplasmanda oynayacak.

Bir de maddi boyutu var

Böylece futbolseverler, önümüzdeki dört hafta, hem şampiyonluk hem de ligde kalma mücadelesini ilgilendiren 6 karşılaşma izleyecek. Aralarında sadece iki puan fark olan Başakşehir ve Trabzonspor’dan bu zorlu yarıştan daha az kayıpla çıkıp şampiyonluğa ulaşacak olan ekip büyük bir para ödülüne de sahip olacak. Madalyonun bir de diğer tarafı var. Alt sıralardaki takımlar da ligde kalıp gelecek sezon sadece katılım payı olarak 40 milyon TL’yi aşkın para kazanacak.

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