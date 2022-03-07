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Bu mücadele ayakta alkışlanır

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Banu Yelkovan
Bu mücadele ayakta alkışlanır

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadı.

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Sezonun 9.haftasında Trabzon’da oynanan maça, 1 puan farkla lig lideri olarak giden Fenerbahçe’ye ikinci yarıdaki maça 20 puan farkla çıkacağı söylenmiş olsaydı sanırım buna inanacak bir kişi bile bulamazdık. Ancak bu çok ilginç sezonun 28. haftasını yaşarken eskiden olsa inanamayacağımız pek çok olay peş peşe yaşanıyor ve Trabzonspor kendi kendiyle rekabet içinde olduğu bir sezonda sadece puan olarak değil, her alanda farklı ilerliyor.

HASRETi BiTiREMEDiLER

1997’den bu yana ligde Kadıköy deplasman galibiyeti olmayan Trabzonspor’un böyle bir sezonda bu rekoru kırmak için sahaya çıkacağını tahmin etmek zor değildi. Olası bir galibiyet Abdullah Avcı’yı 1990-91 sezonunda Özkan Sümer dışında hiçbir teknik adamın
başaramadığı içerde ve dışarda Fenerbahçe’yi yenen teknik adam yapacak, üç büyük deplasmanda kazanan ilk isim olmasını sağlayacaktı.

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KAZANMAK iÇiN OYNADILAR

Fenerbahçe cephesinde bu maçın derbi olmak dışında herhangi bir önemi yoktu belki. Ancak ne tribünleri uzun zamandır görmediğimiz şekilde dolduran taraftarlar ne de sahaya çıkan takımın hırsı, durumun hiç öyle olmadığını gösterdi. Maçın ilk dakikasından son düdüğüne sezonun
en iyi oyununu oynayan, ortaya inanılmaz bir karakter koyan, İrfan 18’de kırmızı kartla oyun dışı kaldığında da zerre değişmeyen bir mücadele koydular ortaya. Zajc’ın golü öncesinde de sonrasında da kazanmak için oynadılar. Kırmızı kartın iki tarafın da oyun planını değiştirdiği her saniyesi heyecanlı maçın sonunda F.Bahçeliler belki de bu sezon ilk defa alkışlayarak ve tezahüratlarla uğurladı takımını. Trabzonspor 1 puanla da olsa yenilmezlik serisini bir maç daha geliştirmiş oldu.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Banu Yelkovan

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