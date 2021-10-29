'Bu MHK'yı biz onayladık, artık ses çıkarmayacağız' diyor musunuz?

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Ekonomi yönetimi, Avrupa’da başarı, futbol kalitesi... Bunlar, medeni ülkelerde güzel oyundan beklentiler... Bizim gibi sadece kazanmanın hedef olduğu ülkelerde ilk 3 madde ise hakem.

MEDENİYET MHK'LARI

Bu nedenle de Mart 2021’de ‘Medeniyet MHK’ları’ nasıl yapılanmış içerikli bir yazı paylaşmıştım. Hemen 1 ay sonrasında dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye “Sayın Başkan tarihe geçmeye hazır mısınız?” diye seslenmiştim. O zamandan bu yana ‘MHK Çalıştayı’, ‘yeni MHK yapılanması’ adı altında onlarca gündem yapıldı. Modeller önerildi. Amerika’da yaşayan MHK eski başkanlarından Ahmet Güvener’den başlayarak pek çok eski başkana danışıldı.

AKLIMIZLA ALAY ETTİLER

Sürecin yapıcı ve yaratıcı gittiğini düşüyordum ki, birdenbire dünyadan bihaber olanların ağzına bal çalarcasına ‘İspanya’daki yapay zeka sistemi’ diye aklımızla alay edildi. Üstüne, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da çarşamba sabahı TV’de “Hakemlik müessesini düzelteceğiz, akrabalıktan uzak bir yapıya kavuşturacağız” dedi ve final: Kimsenin beklemediği ve esamesini bilmediği Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak açıklandı.

HER MHK'NIN DEMİRBAŞLARI!

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Her MHK’nın demirbaşlarından Hikmet Öksüzoğlu yine kadroda (Çağatay Şahan ve ekibi Trabzon’da mahsur kaldığında stattan kaçan dönemin yine MHK üyesi). Kamil Abitoğlu önceki kuruldan devam eden sevilen üyelerden. Sebahattin Şahin, başkan Ferhat Gündoğdu’nun MHK eğitmen kadrosunda birlikte görev aldığı çalışma arkadaşı. Ahmet Şahin, hakemliğinden ziyade, büyük firmalarla işbirliği içindeki iş insanı. Hakan Sivriservi ve Yunus Yıldırım, Süper Lig kariyerleri olan hakemler. Yalnız Sivriservi, MHK yapılanması için mesai harcayan Süleyman Hurma’nın Kayserispor döneminde düdük astırttığı isim. Hasan Doğan dönemi gazilerinden. Nihat Mızrak ve Serdar Çakıroğlu, yıllarca Süper Lig’de yardımcı hakemlik yapmış isimler.

BİR TEK KONYASPOR

Yazıyı kaleme aldığımda yeni MHK’nın açıklanmasının üzerinden 36 saat geçmişti. Kulüpler Birliği üyelerinden, aylardır medyanın her köşesini kaplayan söylemlerine dair bir kelam eden çıkmadı. Pardon, tek cümle Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’den: “Her zaman için Türk hakemlerine güveniyoruz.”

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8 AYDIR 'MHK' DİYE YATIP KALKAN KULÜP BAŞKANLARINA 5 SORU

1- TFF ile karşılıklı adaylarınız konusunda hemfikir olamadığınız söylendi. Yeni MHK, TFF tarafından oldu bittiye mi getirildi yoksa aylardır yaptığınız çalıştay, istişare ve modernizasyonun sonucu mu? Amacınıza ulaştınız mı?

2- MHK’nın organizasyon yapısının değişmesi için TFF’nin genel kurulu toplaması gerekiyor. Bu MHK size geçici olarak mı lanse edildi, yoksa ‘yeni sistem hayali’ aynı ekiple mi devam edecek?

3- “Akraba hakemlere, baba oğul hakemlere veda” diye diye aylar geçirdiniz. Bu MHK’ya akrabalık ilişkisiyle veya iş ilişkisiyle giren oldu mu? Bilginiz dahilinde mi? Cevabınız “Evet” ise en azından liyakat konusunda gönlünüzü ferahlatıcı kariyere sahipler mi?

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4- Kulüpler olarak sizin de vizyonunuzu tescilleyecek olan bu MHK’nın oluşumundan dolayı müsterih misiniz? Türk futbolu kurtuluyor mu?

5- Hakemler hata yapar, büyüklerin canı yanar, MHK’lar istifaya zorlanır, TFF’ler yaşamaya, kulüplerin gönlü olmaya devam eder. Türk futbolunun yaşam çizgisi olan bu akış yine sürecek mi yoksa “Bu MHK’yı biz onayladık, artık sesimizi çıkartmayacağız” sözü mü veriyorsunuz?

SAHADAKİ HAKEMLİĞİN EN ÖNEMLİ MELEKESİ: BEKLE VE GÖR

· Geçen haftaki yazımdan notlar:

· Son 30 yılın TFF yöneticilerinin çoğu, tuttuğu takımın temsilcisi gibi davranır.

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· Futbol ‘hakem’ demek olduğundan bu odakla çalışırlar.

· Hakem atamalarına müdahil olmak isterler, terfilerde etkindirler. FIFA listesi yaparlar.

· MHK oluşumunda söz sahibidirler. MHK başkanına kurulunu oluşturması için 3-4 isim hakkı lütfederler, gerisini tavsiye (!) ederler.

· Camiada 1000 kişiye sorsanız Merkez Hakem Kurulu için esamesi okunmayacak isimleri alırlar. Tüm kurullar için aynı arzuları beslerler.

· Sistemi değil, güç gösterisini severler. Son 30 yılın kulüpleri ve yöneticileri ise MHK’lara güvenmezler, hakem beğenmezler.

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· Lehine hata yapan hakemler insandır, aleyhine yapanlar mahluktur. Adaleti sadece kendilerine isterler.

Sahadaki hakemliğin en önemli melekesidir: Bekle ve gör! Artık bu kavram saha dışına da sirayet etti. Aylardır şeffaflık ve adalet borazanı öttüren Kulüpler Birliği’nden aynı şeffaflıkta ve samimiyette açıklama bekliyoruz. Yeni MHK konusunda futbol dünyasının merak ettiği sorulara cevap alabilecek miyiz? Yeni MHK’ya gönülden başarılar diliyorum.